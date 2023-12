“Profe, ganó Milei, entonces se acabó la ESI, ¿no?”, dijo un pibe de una escuela secundaria porteña, exultante, al día siguiente del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en el ballotage. El desprecio que vienen mostrando Milei y Villarruel por los temas de sexualidad y género y en particular por la Educación Sexual Integral, a la que dicen que van a eliminar, ya se está viendo en las aulas, donde alumnos envalentonados, varones casi siempre, se sienten habilitados para decir cosas que antes callaban. Esto es parte de un fenómeno más amplio que en las escuelas y universidades encuentra la resistencia de alumnes y de quienes vienen trabajando en la ESI desde la sanción que la convirtió en ley hace diecisiete años. Docentes y expertas en ESI se mostraron preocupadas por las declaraciones de las caras visibles de LLA y cuentan en esta nota por qué la ESI no es adoctrinamiento, por qué sigue siendo necesaria y qué estrategias llevan adelante para seguir impartiendo ESI en las aulas a pesar del contexto.

Durante la campaña electoral, y cada vez que tuvo oportunidad, Milei denunció que la ESI forma parte de una "agenda postmarxista" que tiene que ver con la "destrucción del núcleo social más importante, el familiar". Además, sostuvo que es un ataque directo a la familia y que está vinculado con otras discusiones, como la del ecologismo. "El objetivo principal es querer exterminar la población, eliminar a los seres humanos, buscando cuidar al planeta", dijo. También dijo que “te deforma la cabeza”.

El candidato libertario a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, llegó a decir que la mejor forma de aprender educación sexual es a través de la pornografía. Cuando intentó decir que sus declaraciones habían sido un error habló de "adoctrinamiento en ideología de género" y de que "no deben travestir niños en clase, decirles que existen 358 géneros (porque no existen), ni inducir jamás cambios de género".

Villarruel, por su parte, difundió un video de Tiktok en el que dice que hay que eliminar la ESI porque es “adoctrinamiento”, “a un chico no le enseñan biología, no le enseñan cómo funciona el cuerpo humano, que le enseñan ideología, lo que quieren los lobbies, la ideología de género”. Y que “la educación empieza por casa, no con un docente de Baradel, no con adoctrinamiento”.

Frente a estas declaraciones y a los anuncios de que quieren derogar las leyes de ESI y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) las escuelas están en alerta. Si bien hay escuelas que piden más ESI, estos últimos meses se hizo visible una contracara habilitada de esos discursos. Lo más difícil parece ser reconquistar la legitimidad de trabajar estos temas. Una docente de ESI contó a este diario que si bien hasta ahora había familias que se oponían por desconocimiento “y temores sobre qué hacíamos en la ESI, si les enseñábamos a tener relaciones o queríamos convertirlos en personas trans, cuando hacíamos actividades con las familias desarmábamos esos fantasmas y decían 'qué bueno'. La sensación es que ahora todo eso está en jaque otra vez.”

En las universidades pasa algo parecido. “Para quienes trabajamos con la ESI en la universidad nos preocupa la llegada de Milei porque dificulta aún más su despliegue en las aulas y el currículum. Durante el desarrollo de las elecciones sí notamos la aparición de discursos racistas, negacionistas y xenófobos entre algunes estudiantes -- impensables en otros contextos históricos en carreras de Humanidades-- que se articulan con la propuesta de la ESI, en tanto política educativa que viene a proponer vidas vivibles para todes, sin racismo ni discriminación”, dijo Valeria Sardi, integrante del Movimiento Federal por la Educación Sexual Integral, Docente e investigadora UNLP.

Graciela Morgade, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y especialista en ESI compartió a Página/12 la “profunda preocupación” de las universidades. “La autonomía universitaria y la libertad de cátedra que organiza nuestro trabajo hace que en términos teóricos y políticos los estudios de género no se vean afectados de manera directa. En el mediano plazo, sin embargo, si se registra una reducción del presupuesto en las universidades, o en ciencia y técnica, también pueden resentirse las investigaciones y la producción de conocimiento en general. No olvidemos que trascendió también que la investigación que será apoyada desde los organismos de CyT sería la clásica 'ciencias naturales y tecnología'... es decir lo que a comienzos del macrismo sería 'ciencia útil' frente a la “inútil” de las sociales y humanas”. Por otro lado, explicó que “las leyes vinculadas por los derechos personalísimos (ESI, identidad de género, IVE, etc) fueron muy discutidas y finalmente se llegó a consensos transversales entre partidos que, como sucede en general en el marco de la democracia, no dejaron totalmente satisfecha a ninguna de las partes que participaron. Si la idea es derogarlas, también habrá muchas discusiones parlamentarias y, seguramente, en las escuelas y en las universidades. Si la idea es gobernar por decreto, el problema ya no es solamente con la ESI, la identidad de género o la IVE sino profundamente institucional. Y el debate será otro”.

Esi como derecho

Justamente, cuando Villarruel dice que la ESI es adoctrinamiento está desconociendo la normativa que respalda a esta política pública. “La ESI no es adoctrinamiento porque justamente la sanción de la ley, el establecimiento de las líneas fueron definidas con los mecanismos democráticos que tiene la sociedad. Fue un debate público en 2006, en la calle, en los medios, en las escuelas y producto de ese debate se termina sancionando esa ley. Fue un proceso de más de dos años. Por otro lado, una vez que está la ley se redactan los lineamientos curriculares en 2009, que emanan del Consejo Federal de Educación que reúne a los ministros y ministras de Educación del país más otros sectores, entonces para eso también tuvo que haber un consenso muy grande. Por otro lado, la resolución 340/2018 viene a plantear los ejes conceptuales y los núcleos de aprendizaje prioritarios en cada uno de los niveles, para lo que también el Consejo tuvo que consensuar. Entonces los docentes que se paran en un aula a dar ESI tienen una normativa atrás que dice qué es lo que se puede decir y qué no corresponde”, explicó Celeste Mac Dougall, docente, vicedirectora de la Escuela de Cerámica Nº1 de la ciudad de Buenos Aires, y especialista en educación sexual y educación inclusiva. Entonces, agregó, esa normativa “garantiza los derechos de niñas niños y adolescentes a recibir esta información científica, valedera confiable actualizada y conforme a la edad de cada uno de los estudiantes”.

Enrique García Medina





ESI en las provincias

Si las provincias son las que tienen potestad sobre la educación, ¿qué posibilidades reales hay de que limiten o eliminen la ESI? ¿Qué otras formas hay de que la ESI no llegue a quienes tiene que llegar? También es cierto que el rol del Programa nacional de ESI es muy importante porque impulsa capacitación en territorio, elaboración de materiales, etc. Es fuerte el rol para impulsar y traccionar, sobre todo en las provincias con más resistencias.

Para Mac Dougall hay demasiado camino hecho como para que al gobierno entrante le sea sencillo dar por tierra con la ESI. “Tenemos generaciones de docentes formados en ESI que van a seguir dictando los contenidos de la ESI porque ya está instalado en la cotidianidad del dictado”. Aunque, como las otras expertas consultadas, dijo que sí puede haber desfinanciamiento para la formación de docentes, generación de materiales, etc. desfinanciamiento de los equipos de ESI de las escuelas. “Ya lo vivimos con el macrismo, que desfinanció el Programa Nacional de ESI, como también Conectar Igualdad, FINES, etc. Es decir, programas que garantizaban la democratización de la educación y el acceso a derechos para las mayorías”, recordó Sardi.

En todo el proceso de #Niunamenos y el debate para lograr la aprobación de la ley de aborto legal, las provincias que no tenian ley de ESI empezaron a aprobarlas, a tener sus propias leyes. “Entonces creo que desandar todo ese camino va a ser muy difícil para el gobierno nacional justamente porque la ESI está desfederalizada. La discusión es provincial respecto de la ESI. Porque inclusive las políticas respecto de capacitaciones y demás lo importante es que sean provinciales”, apuntó Mac Dougall.

En la misma línea, Morgade dijo que “obviamente si se recorta el presupuesto, sufrirán también esos proyectos provinciales. Sostener a la ESI entonces tendrá que ver también con la convicción política de la dirigencia jurisdiccional y las formas en que los movimientos sociales puedan acompañar y presionar para seguir sosteniendo el proyecto. En la Provincia de Buenos Aires por ejemplo, hay una dirección de educación sexual integral y la política seguramente seguirá viva y creciendo”, dijo Morgade. Como muestra ya se anunció antes de fin de año que la provincia de Buenos Aires va a distribuir una colección de 1.300.000 libros de Educación Sexual Integral para todos los niveles.

La ESI resiste

Hay otras estrategias más micro para resistir el embate del gobierno de LLA, como la difusión de los sitios webs de los ministerios de Educación y de Mujeres, Géneros y Diversidades para que la gente pueda bajarse todos los materiales disponibles en estas temáticas que se fueron produciendo en las dos últimas décadas. Además, en octubre se creó el Movimiento Federal por más ESI, desde el cual “estamos trabajando en el monitoreo de qué es lo que está pasando en cada provincia con los Programas de ESI como así también estamos organizando un recursero de insumos digitales que se produjeron en todos estos años desde las gestiones provinciales y nacional como así también desde universidades e instituciones educativas”, contó Sardi.

¿Por qué es importante la ESI?

Una de las primeras producciones del Movimiento tuvo que ver con plantear 40 razones para sostener y profundizar este proyecto educativo en el marco de los 40 años de democracia. Los primeros puntos que plantean sobre la importancia de la ESI son:

*ESI para transformar las desigualdades sociales y valorar la diversidad

*La ESI permite reflexionar sobre mandatos machistas y patriarcales

* ESI es visibilizar y prevenir las violencias de género

* ESI es cuestionar los estereotipos de belleza

* ESI es valorar y repartir las tareas de cuidado

*ESI esprevenir,detectar y frenar elabusosexualhacianiñeces y adolescencias

“De algún modo, la ESI invita a conversar sobre aquello que no se habla, sobre el cuidado propio y de lxs otrxs, previene la violencia sexual y de género, da lugar a todas las identidades sexogenéricas y rompe la primacía del binarismo varón-mujer como así también dio lugar en las aulas a reflexionar sobre los cuerpos diversos saliendo de patrones hegemónicos de belleza. La ESI vino a revolucionar las aulas a partir de dar lugar a las voces de les estudiantes con sus experiencias y deseos, a hablar de deseo sexual y placer, de nuestras emociones y sentimientos, a desarmar prácticas racistas y discriminatorias”, sintetizó Sardi.

Un ejemplo del valor de la ESI lo podemos ver en el Programa de Alumnas Madres del Gobierno de la Ciudad, que está trabajando con un 65 por ciento menos de estudiantes que hace cinco años, producto de la reducción de la tasa de embarazo en la adolescencia, que se redujo un 60 por ciento en la ciudad y esa diferencia tiene que ver con que hay más ESI y con el acceso de la población adolescente a los implantes subdérmicos, impartidos por el Programa de salud sexual y reproductiva de la ciudad. Es decir, la baja de embarazos no se explica a partir de la ley de aborto porque no hay más abortos de adolescentes. Eso también es un dato en este contexto. Por eso la importancia de garantizar no solo la ESI sino el acceso a los métodos anticonceptivos y a test de embarazos.

No toda educación sexual es integral

Finalmente, aclarar que si bien la educación sexual puede ser impartida en las casas, como dijo Villarruel, las casas también pueden ser espacios donde niñas, niños y adolescentes sufran todo tipo de abusos y violencias, por lo que es importante el rol del Estado y especialmente la escuela para intervenir en esos procesos. “Obviamente las familias educan en sexualidad. Y la ESI no busca, de ninguna manera, omitir esa educación familiar. Lo que sucede es que al llevarse a cabo en un espacio público, como es la escuela, estatal o privada, ofrece oportunidades para conocer que existen otras formas de vida, para identificar situaciones de incomodidad o dolor, para construir proyectos y deseos más libres. A través de ese encuentro con lo que está más allá de mi núcleo primario, la escuela es la oportunidad de desplegar una cultura de paz y de convivencia no violenta”, explicó Morgade. En la misma línea, Mac Dougall dijo que “el punto es si esa educación sexual que se imparte en la casa integral es científica, si es acorde a la edad. En todos los ámbitos de la sociedad se educa sexualmente. Siempre hubo educación sexual, el tema es con qué perspectiva, si es con una perspectiva machista, misógina, violenta, estigmatizante, jerarquizante o si se da desde una perspectiva integral que tenga en cuenta la afectividad, que profundiza y genera conocimiento respecto de los derechos, que construye sujetos libres. Uno apela a que en las casas se garanticen los derechos pero si no están garantizados los debe garantizar el Estado”.