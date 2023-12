Central no estuvo nunca cómodo en el partido. Debió jugar con un River que dominó todo el primer tiempo aunque no pudo generar ocasiones de gol. En el segundo tiempo Central sacó al rival de su campo y se esforzó por llegar a los penales. Es que así como el equipo de Miguel Russo tuvo un solo remate al arco de Armani, el millonario en solo una jugada exigió a Fatura Broun. En River los cambios le quitaron la idea al equipo, mientras que el paso de los minutos mostró a un Central firme en defensa, decidido a llevar la definición desde los doce pasos. Y Allí la figura de Jorge Broun volvió a ser deteminante. Atajó tres penales y llevó al canaya a jugar la final de la Copa de la Liga el próximo sábado en Santiago del Estero ante Platense. Una oportunidad única para dejar atrás más de 35 años sin una vuelta olímpica en Arroyito.

River gestionó el juego a gusto y el partido tuvo a Central en rol secundario, sin más pretensión que salir de contragolpe, aunque la única corrida de Campaz fue a los 40 minutos y bien resuelta por Boselli con un cierre en el área chica. Porque el mediocampo de millonario se impuso ante le canaya. De hecho, en el medio Central nunca encontró la pelota. De la Cruz jugó con molestias físicas pero fue creador de cada jugada de ataque en River gracias a su cualidad de gambeta corta y buen pase. Más aún porque Colidio se coló entre los centrales canayas y cada vez que tomó la pelota Broun debió abrir los ojos.

River fue sencillo para terminar las jugadas. Ataques rápidos y con pases verticales. Pero cada vez que llegó hasta el fondo el centro atrás lo rechazó un jugador de Central. Por eso el primer remate al arco fue de De la Cruz, desde fuera del área y rechazó Broun. El uruguayo había probado con remate cruzado antes que controló el uno canaya y en la mejor combinación lo tuvo Solari, dentro del área, pero remató alto.

Central no estuvo nunca cerca del gol porque no tuvo la pelota. Malcorra no logró encontrar refugio con el balón en sus pies para sacar al equipo de su obligación defensiva y Campaz fue bien controlado por Boselli por izquierda. Central no tuvo fallas en defensa y por eso River no se puso en ventaja. Pero nada de lo que hizo el equipo canaya insunuó intenciones de ganar. El dominio millonario fue sostenido pero no suficiente para sacar ventaja.

River conservó su agresividad en el segundo tiempo. El que debía cambiar era Central. Intentó pararse en campo de River cuando el equipo tenía la pelota. Pero lo intentos eran fallidos porque al canaya el balón no lo mantenía más allá de un pase. River no detuvo su frenesí ofensivo. Lo intentó Barco con un remate a las manos de Broun, Solari lanzó un centro que nadie llegó a conectar y De la Cruz remató alto. Todo lo que sucedía en el juego era cerca del uno auriazul.



Central logró en los últimos 25 minutos que River pise el área de Broun con menos frecuencia. De la Cruz ya no tuvo injerencia y los cambios en el millonario no mejoraron el equipo. El partido pasó a jugarse más en el mediocampo, en jugadas que no tenían trascendencia. El canaya depositó sus ilusiones en llegar a los penales. Los últimos intentos de River fueron un disparo desviado de Boselli y algunas apariciones de Martínez en el área chica que resolvió el fondo canaya.

La diferencia entre Central y River apareció en los penales. Allí la actuación de Jorge Broun volvió a ser decisiva. Por caso, extraordinaria. Broun le atajó los remates a Enzo Díaz, Palavecino y Martínez. Convirtieron Lovera y Malcorra y cuando fue a patear Lanzini su disparo se fue por arriba del travesaño. Central jugará el sábado la final ante Platense para ir a la búsqueda de un título que no obtiene desde 1987. La algarabía en el Mario Alberto Kempes se extendió por casi una hora y todos los abrazos fueron para Broun.

0 (2) Central

Broun 7



Martínez 6



Mallo 7



Quintana 7



Sandez 6



O’Connor 5



Ortiz 5



Toledo 4



Malcorra 5



Campaz 6



Martínez Dupuy 5



DT: Miguel Russo

0 (0) River

Armani 6



Boselli 6



Funes Mori 5



Paulo Díaz 5



Solari 5



Enzo Díaz 5



Enzo Pérez 6



Colidio 6



De la Cruz 6



Barco 5



Rondón 5



DT: Martín Demichelis

Cambios: ST: 25m Echeverri y Lanzini por Barco y Rondón (R), 27m Quiñanes por Toledo (C), 36m Palavecino y Martínez por Solari y De la Cruz (R), 37m Kranevitter por Enzo Pérez (R), 39m Lovera por O'Connor (C), 44m Martínez y Martínez Dupuy por Komar y Bianchi (C).



Arbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Mario Alberto Kempes (Córdoba)