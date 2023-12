En medio de los festejos por la clasificación para la final de la Copa de la Liga, el entrenador de Central, Miguel Ángel Russo, tuvo tiempo para una dedicatoria especial: Juan Román Riquelme. Mientras brindaba una nota sobre sus sensaciones tras eliminar a River por penales en Córdoba, el exDT de Boca agradeció la comunicación con el actual vicepresidente y candidato presidencial del club, que lo felicitó por la clasificación para el encuentro decisivo.

"Abrazo grande, saludos a todos, uno muy especial, alguien que me escribió, a Román, que me escribió. Un saludo muy especial", dedicó Russo en una nota con el canal TyC Sports, antes de abandonar el estadio Mario Alberto Kempes. "Me escribe siempre, me felicita. Por eso le agradezco las buenas intenciones que tiene de que me vaya bien siempre, esté en cualquier lado", completó.

Russo, de 67 años, mantiene una especial relación con el ídolo "xeneize", a quien dirigió en la conquista de la Copa Libertadores 2007, la última conseguida por Boca. Además, el veterano técnico fue el primer DT que eligió Riquelme en su etapa de dirigente y, en ese ciclo, consiguió el título de la Liga y de la Copa de la Liga 2020.

El experimentado entrenador afrontará el sábado próximo una nueva final en su carrera, esta vez con Central, club con el que festejó el ascenso a primera división en la temporada 2012/13.

El conjunto rosarino definirá la Copa de la Liga 2023 ante Platense el próximo sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.