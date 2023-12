Familiares y amigos de Lautaro Castillo Retamales, víctima de un crimen de odio, convocan a sobrevivientes y personas que hayan sufrido este tipo de violencia a participar de un proyecto que reunirá sus testimonios, para contribuir a su difusión bajo la consigna "El odio mata".

"Estamos por todos lados. Aunque no nos quieran ver, nos van a tener que escuchar", manifiesta el video del colectivo Justicia x Lautaro, que invita a personas involucradas en situaciones de odio a contar su historia, así como a terceros para que puedan dar voz a los casos de víctimas fatales. Los relatos deben enviarse en formato de mensaje de audio vía whatsapp al 011 2679 8171.

El objetivo del proyecto es poder difundir y viralizar los testimonios a través de redes sociales para visibilizar la problemática y, además, lograr crear una red de contacto. "Tu voz tiene el poder de transformar realidades. Lo que no se nombra no existe. Lo que no existe no se puede transformar", expresan desde el colectivo.

"Hablar en primera persona en colectivo tiene una potencia muy particular --apunta Juan Marcelo Candia, expareja y amigo de Lautaro--. No todo el mundo se anima porque implica revolver, meter los pies en el fango. Es difícil ponerle la voz propia, poner el cuerpo y la cabeza, con el miedo y la exposición, saber que podés estar señalado. Pero es necesario, porque nosotros ponemos el cuerpo todos los días, desde el momento en que salimos de nuestra casa. El proyecto de testimonios es una invitación a espabilar a la sociedad, decir ‘acá estamos, nos están matando y la justicia mira para otro lado’".



El 28 de septiembre, la madre de Lautaro lo encontró en su casa brutalmente golpeado, desnudo, atado de pies y manos, muerto. Uno de los dos hombres que las cámaras de seguridad registraron entrando a su domicilio la noche del 26, luego confesó haberlo conocido a través de una app de citas específico para personas de la comunidad LGBTIQ+.

Sus agresores sabían sobre su orientación sexual y según la jurisprudencia internacional, la primera hipótesis para estos casos debe ser la de crimen de odio. Sin embargo, la causa está caratulada como un "criminis causae" por robo. Su defensa sostiene el reclamo de un cambio de carátula para "que el caso de Lautaro no sea uno más como tantos otros que pasan y para que esta situación de violencia contra la comunidad LGTBIQ+, se visibilice", expresa Virginia Noelia Martínez, abogada y amiga de Lautaro.

En conmemoración al día de su cumpleaños 35, que habría sido este 10 de diciembre, sus allegados decidieron organizar un encuentro para poder rendirle homenaje y contar su historia, pero también para crear un espacio en donde puedan reunirse otros familiares y amistades de víctimas de crímenes de odio, así como personas de la comunidad LGTBIQ+ que sufren este tipo de violencias a diario, o que incluso han sobrevivido a estos ataques.

La actividad tendrá lugar el próximo 17 de diciembre, a las 16, en La Casona del Arte (Rodolfo López y Mosconi, Quilmes), y contará con distintas expresiones artísticas, una exposición con las obras de Lautaro --quien estudió Artes Multimediales en la Universidad Nacional de las Artes (UNA)--, la elaboración de un mural colectivo y la presentación de un proyecto audiovisual sobre los testimonios reunidos mediante la convocatoria. También, referentes de la comunidad compartirán sus experiencias frente al odio en primera persona.



"Parece que a veces es necesario hablar fuertemente de quiénes son nuestros muertos para despertar a los vivos --reconoce Candia--. Necesitamos que más allá de las ideologías, la política, de estar o no acuerdo con la sexualidad de otros, la sociedad baje un cambio, se dé cuenta de que estamos muy violentos y violentados, y empecemos a tejer redes de apaño y cuidados. Hay otros mundos posibles".

En ese sentido, el allegado de Lautaro concluye: "La invitación también es al mundo paki a que nos cuiden un poco más, porque, hasta no queriéndolo, hasta estando dentro de cuatro paredes, la comunidad LGTB estamos muy expuestos. Necesitamos vivir la vida como los demás, que nos dejen tranquilos".

Para contactarse con el colectivo a través de sus redes de Facebook, Instagram y Youtube: Justicia x Lautaro.

Informe: Carla Spinelli.