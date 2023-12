En la última edición del ciclo Hecho de Canciones, que se desarrolló en el Salón Dorado de la Gobernación, el rap tuvo una única y clara representante: Shitstem. Oriunda de Mar del Plata, la rapera queer llamada Juana Passeri apareció en el radar del rap argentino en 2019 con su canción “Arte Innato” y, en sólo cuatro años, se ganó un reconocido lugar en la escena nacional por sus letras comprometidas con las luchas sociales y su propuesta musical que experimenta con diversos ritmos y géneros. Luego de uno de los años más importantes de su carrera, la artista reflexionó sobre su presente, el lugar de la militancia en su carrera y el inminente lanzamiento de su primer disco “Idioma de Infancia”.



-- Cerraste tus presentaciones en el Salón Dorado de la Gobernación ¿cómo fue este año?

-- La verdad, muy hermoso. Estuvimos muy a mil, muy acelerados, pero con muchas fechas hermosas. El otro día en la Casa de Gobierno fue un cierre de bastantes cosas. Un cierre del año, un cierre del ciclo Hecho de Canciones y un cierre en cierto punto de lo que fue esta gestión de gobierno. Al final del año todos nos ponemos a recapitular. Yo lo hice hace poquito, me puse a ver todas las fechas que habíamos tenido y dije: “fua, hicimos un montón de cosas". A veces, pasa que venimos muy cebados, muy para adelante, y nos olvidamos un poquito de dimensionar y valorar las cosas. Entonces, hacer esa recapitulación de todas las fechas que estuvimos haciendo fue muy movilizante.

-- Empezaste el año en tu ciudad, ¿no?

-- Sí, fue una locura ese show, había muchas personas. Nunca habíamos tocado para tanta gente. Se hizo en el escenario de Las Toscas, una playa que fui toda mi vida, un lugar que siempre curtí. Fue impactante, además, por el hecho de que era mi ciudad y había un ambiente hasta familiar. Yo creo que todavía no lo dimensiono.

-- Sobre el escenario terminaste de definir una propuesta estética propia, marcada por tu fuerte presencia y el baile, ¿cómo fue esa búsqueda?

-- Este equipo se formó en una fecha en particular. Fue en el Festival Nación Urbana que tuvo lugar a finales del año pasado. Ahí se consolidó un equipo con el que funcionamos muy bien. Son todas personas súper hermosas. Mai Demarchi es mi coreógrafa. Hace unas cosas increíbles y también me presentó a los bailarines que pegamos onda en dos segundos. Se dio todo de una forma muy orgánica, eso lo hizo mucho más disfrutable.

-- En tu canción “Detox” hacés una defensa de la producción independiente, ¿es condición de existencia de tu música?

-- Yo creo que sí. Mi papá es músico, profesor y tiene obviamente sus proyectos. Creo que siempre tuve un poco ese ejemplo de crear, de llevar a cabo los proyectos de una manera autogestiva. Con “La Negra” Buggiani, que es mi manager pero también mi amiga, repensamos siempre lo que quiere decir ser independiente, las banderas que queremos llevar y las que tenemos que levantar. El primer acercamiento que tuve con la industria, si así se puede decir, fue una reunión con un representante de Sony. Al final, él me dijo: “bueno, pero no podés hablar de estas cosas, no podés hablar de pañuelo verde, ni de ninguna bandera política”. Ahí fue caer en que literalmente te prohíben las palabras de la boca. El motor de mi proyecto, de mi música, de mis letras, es la militancia. Entonces, creo que esto sólo es posible con lo autogestivo, con lo independiente.

-- ¿Qué te motiva a escribir?

-- Eso va cambiando con el tiempo. Empecé a escribir mis canciones cuando se legalizó el aborto. Hoy, de repente, no me representa tanto el feminismo, sino más el transfeminismo. Entonces, cambian las luchas como también cambia mi proceso, mi identidad, mi proyecto. Eso hace que yo me sienta más ajena a las primeras cosas que escribí. Hoy en día, escribo mucho sobre la búsqueda de la identidad, sobre esas cosas con las que antes me sentía representada y ahora no tanto. También, con este cambio de gobierno y todo lo que se viene, más que nunca me dan ganas de escribir sobre eso.

-- En abril lanzaste “Decime Quién”, el primer adelanto del disco que sale el año próximo, ¿cómo fue el proceso de armar el álbum?

-- Desde 2020 que yo sé cuál es el primer tema que va a abrir el disco. Después, el proyecto fue mutando junto a estos cambios personales que te cuento. El concepto creo que lo encontré hace un año y medio. Desde que empecé a hacer música hablé mucho sobre mis raíces, de lo que mamé de chica que hizo que hoy elija la música y el rap para expresarme. Entonces, este disco va a ser un regalito a todo eso que me hizo ser quien soy. Un regalito a mis viejos, a mi familia, a los artistas que me influyeron. A ellos quiero dejarles todo eso. Decime Quién es un regalo al Hip Hop y lo que significa para mí. Nació con esa idea y fue bajando la letra de a poco. Soy bastante de darle tiempo a la escritura, de procesar mucho cada verso.

-- ¿Esta forma de trabajar es la que hizo tan largo el proceso del disco?

-- Yo sueño con tener un disco desde que tengo seis años. Para mí es algo muy importante. Quiero tratarlo con el respeto y el tiempo que se merece. Estamos en unos momentos donde todo es ahora y todo es muy fugaz. La misma industria te lo pide así. Entonces, hago un trabajo muy fuerte para no entrar en eso.

-- En “Huyan” decís “Juro que nunca me van a ver morir sin antes un libro escribir o un disco producir”, ¿el libro es algo importante para vos?

-- Cuando lo digo en vivo me doy cuenta que lo hago con un poco de vergüenza. Porque sí, es un deseo muy grande. Yo con la literatura estuve siempre muy conectada. Me enamoré del Hip Hop cuando leí un libro que encontré por casualidad y que se llama “Generación Hip Hop”. Decime Quién nació gracias a un libro que se llama “La Evolución del Flow”. Ahora estoy haciendo un tema a partir de otro libro que me hizo reflexionar mucho sobre mi vida. La literatura es algo que me acompaña siempre y que uso muchísimo al momento de crear mis canciones. En algún momento me encantaría escribir un libro, es un deseo muy grande. Sin embargo, ahora lo veo muy lejos. Voy pasito a pasito y sé que en algún momento va a llegar.

-- ¿Qué imaginas para el año próximo?

-- No sé, es un momento de bastante incertidumbre. Lo único que tengo en claro es que va a salir el disco. Para eso, va a ser necesario parar un poco para armar el nuevo show. Después tengo ganas de presentarlo, de compartirlo con mis pares, amigues, mi familia. Quiero seguir metiéndole con el equipo que formamos que es una hermosura y que me pone orgullosa a más no poder.