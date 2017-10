La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y candidata a senadora por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires reclamó medidas para garantizar el resultado del escrutinio del 22 de octubre, analizó el modelo económico del actual Gobierno y cuestionó su relación con las grandes empresas, sobre todo después de la participación del presidente Mauricio Macri en el coloquio IDEA.

A sólo una semana de las elecciones legislativas, CFK aseguró en una entrevista con el diario La Capital de Mar del Plata que "la transparencia de los comicios no está garantizada", porque en agosto hubo "una violación de las reglas electorales". "Solicitamos a la Justicia Electoral una serie de medidas tales como auditar el software, que fuera separada Gendarmería de la custodia y la vigilancia de los comicios", apuntó sobre los requerimientos de Unidad Ciudadana para las elecciones del domingo próximo. "También pedimos que fuera separado el señor Tulio (Alejandro, director de Asuntos Institucionales del Correo Argentino) y ninguna de estas demandas ha sido contestada. Más allá de que uno sea candidata o más allá de que uno participe de la fuerza que resultó ganadora en las PASO, en realidad lo que pasó y lo que está pasando no es una cosa que debería preocuparnos a los que somos candidatos o integrantes de la fuerzas; debería preocuparle a toda la sociedad, porque calculo que cada uno que vota debe querer que su voto sea respetado y valga", puntualizó.

En cuanto al plano económico, CFK señaló que algunas medidas del oficialismo no son noticia porque hay un "blindaje mediático inédito". "El déficit fiscal casi se duplicó del que teníamos nosotros y se está financiando con endeudamiento. Hay un nivel de desocupación creciente, hay apertura indiscriminada de las importaciones que tampoco sirvieron para acomodar precios. Dijeron que iban a llover las inversiones extranjeras en el 2016 y tuvimos un 64 por ciento menos de inversión extranjera directa que en el 2015", añadió.

Al resaltar que estos datos tornan "bastante inconsistente el modelo económico", apuntó contra Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central: "Viene diciendo que iba a controlar la inflación desde hace casi dos años y cada vez está peor", manifestó.

En otro pasaje de la entrevista, criticó al presidente Macri por haber participado del coloquio de IDEA y ponderó que en sus dos períodos como mandataria ella nunca asistió. "Tantos años de doctrina de los coloquios de IDEA deberían ser revisados por quienes propugnaban políticas salvadoras", expresó.

Para la ex presidenta, no es casual que ahora los empresarios sean más optimistas que nunca respecto a la marcha de la economía. "Ahora la flexibilización laboral" la plantean como "el gran problema. En realidad, cuando te decían que los problemas eran los salarios que provocaban demanda, te estaban diciendo exactamente que querían precarizar el trabajo. Te decían que había inflación porque la gente tenía salarios altos y entonces había que bajarlos para que no haya inflación. Los salarios han caído muy por debajo de la inflación y sin embargo los precios siguen aumentando", explicó.

Con respecto a la inflación, agregó: "Macri había dicho que solucionar el problema de la inflación iba a ser una de las tareas más fáciles que iba a encarar su gobierno. A dos años, no solamente no la resolvió sino que la profundizó en un marco de recesión, de caída de consumo, bajos salarios y desocupación".