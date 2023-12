The Flesh, el grupo rosarino que recrea los grandes e inolvidables éxitos de la legendaria banda británica Pink Floyd, se presenta esta noche con un amplio set. El show incluirá temas como "Money", "Another brick in the wall", "Time", "Mother" y "Wish you were here", entre muchos otros. Además, promete una puesta en escena con versiones ejecutadas con el mejor tratamiento técnico. La banda local está integrada por Juan Cruz Cattelan, Oscar Sansó, Pablo Cesarini, Pablo Yapur, Pablo Bezombe, Melina Levalle y Romina Bitti. (Hoy, a las 21, en Beatmemo Pub)