“Después de un discurso con sorprendente falta de autocrítica y carente de nuevas ideas lo único que queda por decir es que Javkin ya no tiene más excusas. No hay a quien echarle la culpa. Tiene al gobierno provincial alineado y a su candidata a presidenta de Ministra de Seguridad. Los resultados tienen que aparecer ya, la gente no puede esperar más. Acá estaremos para defenderla, con la responsabilidad que los rosarinos nos dieron en las urnas y aportando como siempre toda nuestra fuerza de trabajo e ideas”, señaló el edil de Ciudad Futura, Juan Monteverde, tras el discurso del intendente rosarino en el marco de su segundo mandato.