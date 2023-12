El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni puso ayer en funciones al nuevo director de la Policía de Investigaciones (PDI). Natalio Marciani. en la sede de Rosario. Allí anunció que no habrá más uniformados trabajando para fiscales en particular. La medida implica que las requisitorias irán desde el MPA a cada jefatura regional de la PDI. A partir de ayer empezó un proceso de reorganización en el que la PDI va a tener mayor autonomía, dijo, lo que significa que la directiva fiscal va a llegar formalmente desde la conducción institucional regional de la fiscalía a la conducción de la PDI por vía de protocolos establecidos y no por órdenes cara a cara.