El próxio domingo, la cadena FOX dispondrá los estrenos de las nuevas temporadas de The Walking Dead (22.30 por FOX Premium Series) y Llamame Bruna (23.15 por la misma señal). Ambos envíos se podrán ver sin costo adicional ya que desde el jueves hasta el domingo, se liberaran siete señales premium y el live streaming en su App.

El octavo año de la serie basada en el comic de Robert Kirkman lleva el lema de “Guerra Total” y comenzará con el episodio número cien de la entrega. El grupo de Rick Grimes finalmente entrará en colisión con el de Negan. Los “Salvadores” los superan en cantidad, están mejor equipados y son despiadados, pero Rick y las comunidades unidas (Hilltop y The Kingdom) lucharán para acabar con el tirano del bate. ¿Y a cuál de los personajes más longevos le ha llegado su hora? Kirkman estuvo muy activo en la última Comic Con de Nueva York, donde aseguró que “nadie está a salvo” y adelantó, además, que finalmente habrá un crossover entre esta serie y Fear The Walking Dead a través de un personaje. Probablemente no sea Rick. “Con suerte ha habido momentos en los que dices, ¿esto es todo? ¿Es aquí dónde muere Rick? Y no lo es. Un día, el momento llegará”, explicó Kirkman sin marcar una fecha en el calendario sobre este hueso duro de roer. Lo que sí prometió es que el capítulo que marca la centuria será “uno de los más grandes”.