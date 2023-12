El volante Ever Banega rescindió este martes su contrato con el Al-Shabab de Arabia Saudita, que culminaba el 30 de junio de 2024, y quedó en condiciones de emprender su regreso a Boca, vuelta que se concretará si Juan Román Riquelme es elegido presidente del club en las elecciones del domingo 17 de diciembre.

Nacido en Rosario hace 35 años, Banega tendría todo acordado en lo económico para regresar a Boca, club en el que comenzó su carrera y donde jugó sólo 44 partidos en 2007 ya que fue vendido al Valencia de España cuando ni siquiera se había cumplido un año de su primer partido con la camiseta xeneize.

Debutó oficialmente en un 4-0 sobre Banfield como visitante de la mano de Miguel Angel Russo, ya como titular y compartiendo mediocampo con Battaglia, Neri Cardozo y el uruguayo Sergio Orteman. A los días de su primer partido fue también titular por Copa Libertadores, como visitante de Bolívar (0-0). Rara vez fue suplente en aquel año, a pesar de sus 19 años. No por nada fue uno de los tres que jugó todos los partidos de esa Libertadores, la última ganada por el club, junto a Mauricio Caranta y Claudio Morel Rodríguez. Su último partido en Boca fue en diciembre de aquel año, en la derrota 4-2 ante el Milan por la final del Mundial de Clubes.

Banega viene de jugar tres años en Arabia Saudita luego de un largo periplo europeo que incluyó pasos por Valencia (185 partidos, 11 goles y 30 asistencias), Atlético de Madrid (31, un gol), Sevilla (238, 28 goles y 37 asistencias) e Inter (33, 6 goles y 7 asistencias). En cuanto a trofeos, se destacan las tres Europa League que conquistó con los andaluces, venciendo en las finales al Dnipro ucraniano en 2015, el Liverpool en 2016 y el propio Inter en 2019. En el medio, en el primer semestre de 2014, volvió al país para jugar en Newell's, club del que es hincha, sumando 20 partidos, un gol y un pase gol.

En Arabia fue capitán y viene de cerrar el año con 38 partidos, 6 goles y 7 asistencias. Su equipo, Al Shabab, no es de los más poderosos aunque sí compró algunos jugadores de renombre en estos mercados de pases, como viene sucediendo en el fútbol saudita: allí juegan el extremo belga exAtlético de Madrid Yannick Carrasco o el central marroquí Roman Saiss, de protagonismo en el último Mundial.

En sus últimas presentaciones se lo vio muy bien desde lo físico, cosa que no había sucedido a mediados de año cuando participó de las despedidas de Maxi Rodríguez y el propio Riquelme. De todos modos, en su partido final quedó expuesto en una carrera mano a mano con el senegalés Sadio Mane, que terminó en el quinto gol del Al Nassr (equipo de Cristiano Ronaldo). Fue 5 a 2 final por cuartos de final de la Copa del Rey.

El elegante volante también registra un nutrido paso por la Selección, con 65 partidos, 6 goles y 8 asistencias. Participó de las Copas América de 2011, 2015 (falló su penal en la final vs. Chile) y 2016. En cuanto a Mundiales, sorprendió su ausencia en Brasil 2014 mientras que terminó de titular en Rusia 2018, tras el todavía misterioso escándalo entre Mascherano y Sampaoli. Lo cierto es que fue quien asistió a Messi en el primer gol vs. Nigeria por fase de grupos, a la vez que también cedió para Di María en el golazo del zurdo vs. Francia en octavos. También fue campeón mundial Sub 20 en Canadá 2007 como titular y medalla de oro olímpica en Beijing 2008, como suplente.