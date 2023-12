Abundan estos dias comentarios y análisis sobre la cuestión política a partir de la asunción de las nuevas autoridades. En general, hay un permanente relato basado en consignismos y reiteradas críticas no ya al desgobierno de Alberto Fernandez, sino al peronismo, al movimiento nacional y a todo lo que huela a popular.

Desde los libertarios, macristas, menemistas y demás yerbas hasta los escribas del sistema en los medios de desinformación se relamen por haber derrotado al populismo kirchnerista. Y hay que interpretar debidamente esas opiniones para entender mejor la situación. En principio, tener claro quiénes votaron esa opción. Considerando que la situación por la que se atraviesa ha traído malestar, bronca y desesperanza por los resultados no obtenidos.

Lamentablemente, se repite un hecho por demás significativo, que suena muy seguido, y es la falta de memoria de quienes eligieron a quien ganó. Podemos decir, sin errar, que es total la desmemoria de enormes sectores de la población al votar por los mismos (planes y hombres) que históricamente vienen causando enormes daños a la sociedad.

Los colaboradores de la dictadura, más los que con Menem ejecutaron esa etapa salvaje del capitalismo neoliberal y, finalmente, el macrismo que deja inconclusa su tarea destructora, hambreadora y entreguista, son los que retornan. La casta política en pleno llega de la mano de los libertos para terminar el trabajo de destrucción iniciado en años anteriores.

¿Eso votaron, no recuerdan los padecimientos del pueblo, la entrega y el atropello, la enajenación del patrimonio y la monstruosidad de la deuda externa?? Evidentemente no. La falta de memoria es absoluta y no hay disculpas que valgan.

Junto a esto, o como parte de lo mismo, la demostración de ignorancia total es demasiado evidente, puede ser que la falta de memoria sea parte de esa ignorancia y viceversa. ¿Desconocian los daños que causaron y causaran con sus políticas?

No hay manera de explicar el extremo analfabetismo, la horrenda ignorancia de los que optaron votar a sus propios verdugos, no solo de hoy, sino de siempre.

Así es como este combo desgraciado para nuestra Patria, la falta de memoria y la ignorancia suprema demostrada, nos conduce a un callejón sin salida, con más crisis, más pobres, mas, desocupados, más cierre de fábricas, más represión, más control, más miseria y abusos contra derechos adquiridos históricamente.

Es cierto, está por verse si podrán. No será sencillo porque hay una buena parte de la población que es fiel a sus ideas y principios y no permitirá el avasallamiento y la revancha por la que viene el poder real, el de los dueños de todo, el de la oligarquía, el de la especulación financiera.

No les será fácil, siempre y cuando se vislumbre un camino, un objetivo, una salida nacional y popular con nuevos actores, nuevas caras, y nuevos liderazgos alejados de los conocidos que no supieron o no quisieron dar un rumbo cierto para evitar este doloroso momento de nuestra historia.

Héctor Marinangeli