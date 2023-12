Kimitachi wa dô ikiru ka (The Boy and the Heron), el nuevo film animado de Hayao Miyazaki, hizo historia durante el fin de semana al convertirse en su debut en la primera producción de animé original que encabeza la taquilla en EE. UU., con una recaudación de 12,8 millones de dólares.

La película que marca el regreso del famoso artista japonés, quien había anunciado su retiro en 2013, acumula 84 millones en su cuenta a nivel global. El segundo lugar fue para Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes, con 9,4 millones; seguido por Godzilla Minus One, con 8,3 millones, que también hace historia al erigirse como la película japonesa de acción real más taquillera en Estados Unidos al llevar reembolsados unos 25,3 millones en ese país.