Tras la finalización de los acuerdos sostenidos por la gestión anterior, los precios de los productos de la canasta básica subieron de manera desmesurada y se esperan mayores aumentos. Desde la Cámara de Supermercadistas de Rosario y la Región advirtieron que "no hay capacidad para seguir aumentando", porque la caída de las ventas viene en una curva sostenida, sin ningún atisbo de mejora. "Hay que ver si la demanda hace lugar a la capacidad de precio", indicó Juan Manuel López Raidó, vocero de la entidad y agregó: "Venimos con una baja de las ventas sostenida". Según explicó el supermercadista, "hay aumentos de precios que tienen que ver con el reacomodamiento tras el final del ciclo Precios Justos" y algunos fueron excesivos. "Hasta finales de noviembre hubo un aumento abusivo que denunciamos", remarcó. El empresario aseguró: "No hay una capacidad de trasladar los productos a góndola porque no hay demanda para ese tipo de precio. No hay capacidad para seguir aumentando”.