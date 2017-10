Stand up feminista. La noche del sábado cerró con un show gratis y brindado para que la lucha y la reflexión también se condimenten con diversión en el show feminista de stand up “Ay, ellas”. Vero Lorca, Flora Alkorta y Alejandra Bavera viajaron desde Buenos Aires a Chaco en un ritual que comenzó en el Encuentro de Mujeres de Salta y que ya recorrió Mar del Plata y Rosario. En el Bar “Nanas suena bien” sonó el cancionero feminista y se hilvanaron los monólogos sobre las mujeres, los cuestionamientos a la sexualidad como un tabú femenino, incorrecciones varias y chistes que interpelan sobre la violencia de género, la clandestinidad del aborto, el machismo en las publicidades y las presiones estéticas.

Toallitas en la Catedral. El sábado por la noche el vallado que rodea desde el viernes a la Catedral de Resistencia y la escuela que está al lado quedaron cubiertas de toallitas de higiene menstrual, manchadas de tinta roja, que simulaba la sangre que se expulsa durante un aborto, con frases que suelen recibir las socorristas de las mujeres a las que acompañan en el proceso de interrumpir voluntariamente un embarazo. Las toallitas con inscripciones quedaron toda la noche colgadas, pero ayer por la mañana, bien temprano, las del vallado, fueron prolijamente quitadas. Algunas manos preocupadas se encargaron de retirarlas. Las de la escuela, quedaron.

Una remera que diga. En la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, las artesanías, pastafrolas, empanadas y libros se venden en una rueda que conjuga la idea del souvenir con una economía fuera de las góndolas. Las remeras feministas no son una moda vacía, pero estampan lemas que las más jóvenes llevan orgullosas en el pecho. “La sororidad mata al macho”, “Ni tuya, ni yuta”, “Hacete torta”, “Chongas”, “Nadie nace feminista”, “Fanáticas de los boliches”, “Abriendo la cancha”, son algunos de las frases que van de las consignas al cuerpo.

Chipá y repelente. Las mujeres llegaron en micros, aviones, auto y motor home y se alojaron en escuelas, clubes, hoteles, casas, departamentos, campings, en algunos casos, sin duchas y sin camas. Pero como el alojamiento no alcanza, muchísimas participantes buscaron hoteles y/o casas en la Ciudad de Corrientes y cruzaron el puente en colectivo, autos, taxis, motos y remises y micros dispuestos para ayudar al traslado por el Río Paraná. La disposición y multiplicidad de esfuerzos para ser parte del ENM se sintió en un compromiso muy fuerte en Resistencia. Pero también el litoral con una vegetación imponente en las calles y plazas (aunque sin el calor que suele caracterizar a la zona) marcó una geografía que, para la mayoría, se asomaba nueva y fuera de los parangones turísticos. También se hicieron notar las vendedoras ambulantes de repelentes fabricados made in Chaco (a 40 pesos cada uno, alrededor de la mitad que las marcas comerciales en cadenas de farmacias), chipá en las rondas de mates y una amabilidad que desencajó los prejuicios de una ciudad conservadora y hostil.

Garrote es garrote. Un grupo de chicas con alojamiento en Corrientes no quiso quedarse lejos de Resistencia y aceptaron el convite de las Mujeres Clasistas Combativas. Ellas ocuparon un pedazo de monte en donde tienen una huerta (que ayuda a chicxs con adicciones), reciclan basura y hacen intercambios de semillas con la convicción de defender la tierra. “De acá no nos mueve nadie”, proclaman con los pies sobre su territorio. La autodefensa no es solo un lema, sino acción cotidiana. Antes de irse, las dueñas de casa les dijeron a las visitantes que les iban a dejar un garrote para que se queden tranquilas a la noche. “¿A qué llamas garrote?”, preguntó una de las invitadas con la convicción que se trataba de un intercambio de palabras de un objeto nombrado de otra manera en una provincia que conocía por primera vez. “A lo mismo que vos”, le contestaron. Garrote es garrote y también es una de las formas de cuidarse.

El picadito no se mancha. En los Encuentros de Mujeres, desde Mar del Plata hasta Chaco, el fútbol tiene un lugar ganado y cada vez más participantes. En la plaza se arman partidos y se unen las chicas de “La Nuestra” con las de “Fútbol militante” y otras agrupaciones y equipos que se turnan para disputarlos. Llegan chicas (incluso con sus hijas) que juegan en la Villa 31 con la pionera del futbol femenino, la entrenadora Mónica Santino. Ella propone en los talleres de deportes que no se cuenten solo experiencias personales, sino que se politice la necesidad de espacios deportivos donde poner el cuerpo sea goce y multiplicad de diversidades. Y, además, entra a la cancha y juega.

El futurock ya llegó. La periodista Julia Mengolini es la creadora de la radio Futurock, con una clara línea feminista que la diferencia de otras FM sumamente machistas. Es la primera vez que vinieron no solo a cubrir el Encuentro de Mujeres sino a trasmitir desde Chaco, con todo un equipo de periodistas y artistas encabezado por Mengolini y que integran Estefanía Pozzo, Señorita Bimbo, Noelia Custodio y Malena Pichot. La radio está montada en Alberdi y la peatonal, muy cerca de la plaza, donde circula el corazón del Encuentro de Mujeres y traspasa el blindaje mediático que los medios hegemónicos realizan con un fenómeno único en el mundo pero ignorado por los micrófonos y pantallas masivos de Argentina.