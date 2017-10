“El Gobierno actúa como grupo de tareas. Me han coaccionado, pero no voy a renunciar”, sostuvo el camarista Eduardo Freiler, a quien el macrismo consiguió suspender y busca remover de su cargo como juez. “Pareciera que estamos viviendo un cuento y no un gobierno democrático”, sostuvo Freiler, quien indicó que la avanzada contra la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, es “una embestida con soberbia y una impunidad jactanciosa”. “Le han llegado a mi abogado coacciones para hacerme renunciar. De ninguna manera lo voy a hacer porque sería dar la razón sin pelear y una condena moral”, destacó el camarista, quien aseguró que denunciará al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, “ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU” por considerarlo “partícipe necesario” de la maniobra en el Consejo de la Magistratura que facilitó su suspensión. “Lorenzetti fue un partícipe necesario de mi suspensión por retener a un senador en los pasillos de la Corte”, indicó Freiler.