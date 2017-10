Darío Cvitanich, goleador de Banfield en el torneo con cuatro goles, manifestó su disconformidad con la dirigencia del Taladro por el manejo de su frustrado pase a River: “Me hubiese gustado que me consulten, nada más”. El ex delantero de Boca agregó también que: “Me puso contento que un gran técnico como (Marcelo) Gallardo me tenga en consideración, pero el club no quiso transferirme”.