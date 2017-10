El entrenador de Tigre, Ricardo Caruso Lombardi, no ocultó su bronca por la derrota del sábado frente a Racing por 1-0 en Avellaneda: “¿Qué tenemos que hacer para ganar un partido? Hicimos figura al arquero y pegamos un remate en el palo”. El conductor de Tigre, que todavía no ganó en seis fechas de Superliga (3 empates y 3 derrotas) concluyó: “Es increíble la sal que tenemos. Nos ganaron sin patear al arco. Me voy con una amargura tremenda”.