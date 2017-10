* "Venimos a hacer honor a la lealtad de un pueblo a un hombre como Perón que desde una humilde secretaría de Trabajo y previsión le cambió la vida a los argentinos".

* "La lealtad es comprometerse ante un pueblo, decir lo que va a hacer y hacerlo".

* “Si Perón y Evita estuvieran aquí ¿A quién votarían? Evita a Cristina y Perón a Taiana, y los dos juntos a Unidad Ciudadana”

* "Hoy tenemos un gobierno que prometió el oro y el moro. Pobreza Cero, que no habría tarifazos, que ningún trabajador pagaría impuesto a las ganacias, que todo lo bueno se iba a respetar, y que sólo se mejoraría lo que estaba mal. Y hoy después de veinte meses de gobierno podemos comprobar que la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía: a las mineras, a los fondos buitres, a sus familias, a sus amigos, a sus socios, a Edenor, a Edesur".

* "Basta ya Macri con tanta malaria para el pueblo".

* "Hay que reflexionar argentinos. Estamos a tiempo de poner un límite. No dejemos que estas políticas sigan avanzando y endeudando al país".

* "Estamos a tiempo de decirles: Así no, así no. No es cuestión de partidos, sino de sentido común y Patria, siempre la Patria".

* "Jamás vamos a levantar las manos contra los intereses de las clases medias, de los trabajadores, de los comerciantes del país".

* "Me tocó en el '98 frenar durante un mes la flexibilización laboral de Erman González, éramos cinco nada más".

*"No vengo a prometer que no los voy a traicionar. Nunca los traicioné".

* "Durante la Alianza, ya éramos más los que nos opusimos a la Ley Banelco. Me acuerdo de la diputada que presentó, fundamentó y pidió el voto para votar esa ley contra los trabajadores. Esa diputada hoy es candidata a senadora y dice que no votará en contra de los trabajadores" (por Margarita Stolbizer, candidata junto a Sergio Massa).

* "Fíjense lo que hicieron y no se van a equivocar cuando se fijen de lo que se son capaces de hacer".

* "Necesitamos construir una fuerza política que le de a los argentinos una esperanza, un sueño de que esto que está pasando lo vamos a poder cambiar".

* "Si sos joven, si no conseguís laburo, estás podrido de que te paren porque no les gusta tu cara, tu vestimenta o lo que pensás. Si no te gusta vivir en un país donde un pibe desaparece y nadie se hace cargo dónde está Santiago Maldonado".

* "Si sos joven no votes injusticia, si sos estudiante y no tenés más el programa Progresar, si no estás de acuerdo con lo que pasa con las becas del Conicet. Si sos madre o padre,tenés que pensar que este endeudamiento de hoy lo van a pagar tus hijos. No queremos más colas en las embajadas para irse del país".

* "Si sos mujer y luchás contra la violencia de género, no votés desigualdad. Si sos trabajador y tu salario siempre estaba por encima de la inflación y hoy, si no perdiste el trabajo, no te alcanza la guita. Si sos trabqjador no votes precarización laboral".

* "Si sos comerciante no votés tarifazo".

* "Si sos jubilado, no votes recortes".

* "No votes más mentiras".

* "Si amás a la Argentina y ves lo que están haciendo con el petróleo, lqs Malvinas y la deuda y con tantas cosas, no votes ajuste".

* "Nos pararon el Roca y acá estamos. Acá estamos".

* "No nos vamos a la luna. Nos quedamos. Acá estamos".

* "Cada uno de ustedes debe convencer a dos que nos nos votaron, no por nosotros, por la Argentina".

* "Mañana hace tres años que poníamos en órbita el Arsat y lo vamos a volver a poner en órbita.

* "Argentina no es una sociedad anónima, Argentina es de ustedes"