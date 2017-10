El candidato a diputado nacional, Jorge Boasso, impulsará un nuevo proyecto para elevar el ingreso de los jubilados al 82 por ciento móvil: "esta medida es una deuda pendiente que el país tiene con sus jubilados" consideró el radical. "Si llego a entrar como diputado por Santa Fe voy a insistir con el 82 por ciento móvil porque es una deuda histórica que fue vetada por la ex presidenta Cristina Fernández luego de haber sido aprobado por el Congreso" recordó en relación al veto del ejecutivo en el 2010.

"Ahora, el gobierno de Mauricio Macri significa un cambio de época y de respeto a las instituciones que antes no había. Es el momento de reivindicar esta deuda histórica" sostuvo Boasso.

A su vez, resaltó que fue una medida prometida en la campaña del 2015: "nuestra forma de hacer política es trabajando y presentando propuestas que mejoren la calidad de vida de las personas, esa es la mejor herramienta que podemos aportar desde Fuerza para el Cambio para defender la gestión del gobierno nacional".

El candidato aseguró además que "voy a estar en Cambiemos aunque busquen censurarme, mientras a los que me denuncian le allanan la municipalidad. Al presidente le afecta esto, al presidente hay que cuidarlo, hay que rodearlo bien, no hay que ponerle una corte de aduladores, lo que necesita el presidente es diputados con coraje, con fuerza, que discuta contra los que ponen palos en la rueda" expresó Boasso. Y se preguntó: "¿Cantard lo va a hacer? Cantard no fue ni siquiera al debate organizado por la UNR. Boasso va a poner los cojones necesarios para defender la provincia. Cantard trabajó para Lifschitz gobernador en el 2015 mientras Boasso trabajó con Del Sel como candidato a vice gobernador", aseguró.