Fernando Gago está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Las Chivas de Guadalajara, de México, luego de haber arreglado de palabra con el director deportivo de la entidad, el español Fernando Hierro.



Gago, de 37 años y ex DT de Aldosivi de Mar del Plata y Racing Club, tenía otra propuesta de Cruzeiro de Brasil, pero no se puso de acuerdo porque el club de Belo Horizonte no aceptó la cantidad de ayudantes que quería que lo acompañen, que era de dos asistentes, un preparador físico y dos analistas de video, el mismo cuerpo técnico que tuvo en Racing.

Además, el llamado de Hierro, ex compañero suyo en su etapa de futbolista en el Real Madrid, lo hizo optar por las Chivas de Guadalajara.

Si bien había trascendido que estaba en carpeta para convertirse en director técnico de Boca, donde inició su carrera como futbolista, finalmente los candidatos del oficialismo y la oposición se inclinaron por otros aspirantes en la antesala de las elecciones en el club auriazul.



Según destacó el periódico Medio Tiempo, el equipo mexicano -el más importante del país luego del América- aún debe cerrar la desvinculación de su actual DT, el serbio Velijo Paunovic, y una vez que se concrete su salida se anunciará a Gago.

Chivas de Guadalajara, que no admite futbolistas extranjeros en sus filas, fue eliminado en los cuartos de final del último certamen. En caso de asumir, Gago -que ganó con Racing dos títulos, el Trofeo de Campeones de la Liga Argentina y la Supercopa Internacional- afrontaría en 2024 doble competencia entre el Clausura 2024 y la Concachampions.