El gobernador Miguel Lifschitz sumó ayer su reclamo al gobierno nacional por la asistencia prometida por la Nación a 1.350 tamberos santafesinos afectados por las inundaciones, tras el picante cruce que protagonizaron Luis Contigiani (Frente Progresista) y Albord Cantard (Cambiemos) al término del debate de candidatos a diputados nacionales del pasado domingo. Ante la crisis en la cuenca láctea, se acordó un fondo, a partir de la aprobación de una ley, para que la provincia destine un salvataje de 150 millones de pesos, mientras el gobierno nacional completaba el fondo aportando un crédito de 250 millones. "Era un fondo de emergencia que tenía que llegar en febrero, en marzo a más tardar. Los que tuvieron problemas ya están en la lona", aseguró el mandatario socialista sobre la demora en recibir el préstamo. Para respaldar al candidato de Cambiemos, el ministro de Agricultura nacional, Ricardo Buryaile, se metió en la discusión al revelar que desde el mes pasado el gobernador tiene a la firma un convenio para recibir un adelanto de 50 de los 250 millones prometidos.

En uno de los momentos más calientes del debate televisivo de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, el ex rector de la UNL y cabeza de lista de Cambiemos cruzó al ministro de la Producción provincial, porque insistió en el reclamo al gobierno nacional que desembolse los 250 millones de pesos prometidos para ayudar a los tamberos santafesinos afectados por la crisis hídrica del verano pasado.

"Como ministro de la Producción tenés que saber que hace un mes ya estaba el convenio para ayudar al sector lácteo y estamos esperando que el gobernador ponga la fecha", le dijo Cantard a Contigiani. Cuando el debate concluyó, el candidato del Frente Progresista lo fue a buscar al ex rector de la UNL, visiblemente enojado. "No me podés acusar de mentir, no le pagaron a los tamberos lo que habían prometido", le dijo. "El mentiroso sos vos", le contestó Cantard.

En un reportaje concedido ayer a Radio Dos , Lifschitz bancó a Contigiani por el reclamo que le hizo a Cantard: "El fondo de emergencia tenía que llegar en febrero, en marzo a más tardar. Estamos a octubre y la emergencia fue en enero, los (tamberos) que tuvieron problemas ya están en la lona y los que pudimos asistir se pudieron salvar. Esa es la pura verdad".

Además, Lifschitz recordó que la legislatura provincial avanzó con una ley para crear el Fondo de Inversión y Desarrollo (FID) que les permitió entregar 150 millones de pesos a los tamberos afectados por las inundaciones. Como Nación demoraba la entrega de los 250 millones que había comprometido, en julio decidieron entregar otros 100 millones que permitieron completar una ayuda promedio de 400 mil pesos a cerca de 900 tamberos, mientras otros 450 aún aguardan la asistencia.

El ministro de Agricultura nacional, Ricardo Buryaile, señaló ayer que aguardan la firma de un convenio para enviar 50 millones de pesos, que serían destinados a salvar la situación de la empresa SanCor, pero no hubo precisiones sobre el crédito prometido en el verano. "Le hice saber al gobernador que el 21 de septiembre estaba para firmar el acuerdo y transferir los recursos. Nosotros no abandonamos a los tamberos, todo lo contrario", afirmó el ministro.

Contigiani salió a responderle a Buryaile: "En setiembre, nueve meses después, demostrando una incompetencia y una falta de compromiso federal con los tamberos, mandan un convenio que técnicamente lo hizo el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, por un adelanto de 50 millones de pesos que el gobernador Lisfchitz firmó el pasado 10 de octubre. No creo que nos den los otros 200 millones, esa es la realidad. Pero además no está claro si el adelanto es por lo que le deben a SanCor o es parte de lo que le deben a Santa Fe. Nos quieren poner como responsables".