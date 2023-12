El aeroparque metropolitano Jorge Newbery volvió a operar luego de haber estado cerrado a raíz de las consecuencias provocadas por el violento temporal que se abatió esta madrugada sobre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, en tanto 16 aviones de Aerolíneas Argentinas quedaron fuera de servicio.



Según confirmaron a Télam fuentes del concesionario Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), la estación aérea metropolitana comenzó a operar a partir de las 9, aunque se estima que la normalización de las partidas y aterrizajes de los vuelos se irá dando de manera paulatina durante toda la jornada y se mantendrán las demoras y las cancelaciones de servicios.



Hasta el momento, de acuerdo a lo informado por AA2000, fueron 32 los arribos cancelados y 40 las partidas que no pudieren concretarse, 6 de la compañía low cost Flybondi, 6 de JetSmart y 28 de Aerolíneas Argentinas, aunque fuentes de la compañía de bandera indicaron a Télam que los vuelos afectados llegan a 64.



"Hay 64 vuelos afectados y 16 aviones fuera de servicio debido al temporal, algunos que recibieron rayos, otros golpes debido al movimiento por el viento, por lo que se está realizando la revisión correspondiente para volver a ponerlos operativos", explicaron.



No obstante, agregaron las fuentes, "se están realizando las operaciones, aunque con demoras, por lo que advertimos a los pasajeros que pueden haber variantes en los horarios de sus vuelos".



Desde AA2000 indicaron a Télam que las operaciones se van a ir normalizando a lo largo del día, pero advirtieron que "las reprogramaciones las hace cada aerolínea" y que la concesionaria no tiene "injerencia en cómo organizan sus planes de vuelo".



El temporal se desató alrededor de las 4 de hoy, con ráfagas de viento de hasta 140 kilómetros por hora, que provocaron serios destrozos, sobre todo en la zona de pistas, donde hubo aviones que fueron desplazados por la fuerza del viento, se volaron chapas, y se desplazaron escaleras de abordaje y equipos.



La violencia del temporal dejó sobre la pista restos de diferentes elementos, como ramas de distintos tamaño que fueron arrastrados por la fuerza del viento.



Esta situación llevó a que el personal técnico de la empresa concesionaria, realizara un exhaustivo operativo de limpieza y control de daños, tras lo cual se volvieron a habilitar las operaciones.



En el aeropuerto internacional de Ezeiza Ministro Pistarini la situación era menos comprometida, ya que los vuelos cancelados ascendieron a cuatro hasta esta mañana y las consecuencias del fuerte temporal fueron más leves que en Aeroparque.



Las fuentes indicaron que hay vuelos demorados, pero el aeropuerto de Ezeiza se encuentra operando con normalidad desde las 8.