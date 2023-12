La tormenta que dejó 13 muertos en Bahía Blanca llegó este domingo al Área Metropolitana de Buenos Aires provocando inundaciones, destrozos, caídas de árboles e interrupciones del servicio de energía eléctrica. Las escenas más insólitas --ante el caos y la tragedia-- fueron un avión vacío de Aerolineas Argentinas andando solo --empujado por el viento-- hasta chocar con una manga, y un oso inflable gigante que remontó vuelo como los cerdos voladores de Pink Floyd.

Las malas condiciones climáticas se registraron a lo largo del sábado en buena parte de la provincia de Buenos Aires y a las 04:30 am --aun en plena noche-- el viento y la lluvia a baldazos laterales llegaron a la ciudad capital, como si miles de bomberos hubiesen abierto sus mangueras a presión en cada calle del plano urbano.

El gobierno porteño informó que recibieron 544 pedidos de auxilio hasta las 9 de la mañana tras las violentas ráfagas. Uno de los daños más frecuentes fue la caída de 363 árboles en distintas zonas, impactando sobre viviendas y vehículos estacionados. Equipos de emergencia de la Ciudad, Bomberos, Policía y personal de Espacio Público y Defensa Civil trabajaron para asistir a los vecinos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido a la 1 de la mañana un alerta a corto plazo por tormentas severas con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. El pronóstico se prolongó con el correr de las horas y durante ese lapso se inició el temporal: las ráfagas de viento alcanzaron 100 kilómetros por hora.

Los barrios de Palermo, Recoleta y San Nicolás fueron las zonas más afectadas en la Ciudad con caídas de árboles, calles anegadas y destrozos. En el Conurbano las zonas más complicadas fueron Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Wilde, San Isidro, Tigre, Vicente López, Pilar, San Fernando, Ramos Mejía y otras de la zona oeste.

Los mensajes de temor por lo que se vivía en el AMBA quedaron claro en las redes, al llenarse de fotos, videos y memes sobre el fuerte viento y las lluvias, acompañados por los hashtags "Tormenta", "Tornado" y "Tengo miedo".



En el barrio de Palermo, sobre avenida Del Libertador y Santa María de Oro, los Bomberos rescataron a un hombre que estaba atrapado en una camioneta Renault Duster luego de que le cayera encima un árbol de gran porte. También en CABA, el Club Atlanta informó que colapsó parte de su sede social, “motivo por el cual las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso”. Resultaron afectados “parte de los techos del gimnasio 1, al igual que portones de ingreso, cercos y chapas de otros sectores”.

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, declaró mientras supervisaba a los equipos en las calles: “Hubo 16 heridos, aunque no de gravedad. No hubo víctimas fatales, hay pocos heridos, algunos en un evento privado, otros en el Hipódromo de Palermo". Y precisó que "fue un temporal impresionante. Desde las 3.30 hasta las 6, entraron 3.700 llamadas de emergencia . Hubo daños en autos, marquesinas, vidrieras de comercio. Son daños materiales; gracias a Dios, no tuvimos que lamentar víctimas”,

Trece muertos en Bahía Blanca



El epicentro del fuerte temporal estuvo en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde se confirmó el fallecimiento de 13 personas luego de que el techo del club Bahiense del Norte se derrumbara sobre quienes asistían a un Festival de Patín.

Doce de los trece fallecidos fueron identificados el domingo. La municipalidad de la ciudad del sur de Buenos Aires informó que se trataba de Juliana Barquero, Rubén Baldi (menor de edad), Benicio Baldi, Adriana María Contento, Norma Gladis Nieto, María Laura Rodríguez, Federico Duo, Diego Carrasco, Luis Pérez, Juana Danszyt, Rosa Figueroa y Bryan Ortega. Además, el fuerte temporal con lluvia y vientos que alcanzaron más de 140km/h, dejó en Bahía Blanca a 14 personas heridas de gravedad.

El Intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, decretó "duelo en la ciudad por las próximas 72 horas", al brindar el domingo por la mañana una conferencia de prensa donde se solidarizó con los familiares y seres queridos de las personas fallecidas y pidió a la población que "no salgan de sus viviendas" porque continuaba la "situación de emergencia".

Milei y Kicillof viajaron a Bahía Blanca

El presidente Javier Milei viajó el domingo a Bahía Blanca, después de haber emitido su voto en las elecciones del Club Atlético Boca Juniors, para realizar un seguimiento de la situación de emergencia en la ciudad. Reunido con un grupo de personas que participan de las tareas de asistencia en el Comité de Crisis, el mandatario expresó en una improvisada conferencia de prensa: "Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a poder lograr resolver esta situación de la mejor manera posible, con los recursos existentes".

Junto a él se encontraban la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Defensa, Luis Petri, informaron fuentes de Presidencia.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, viajó el domingo por la mañana a la ciudad para sumarse al Comité de Crisis y reunirse con el intendente Federico Susbielles y con autoridades provinciales y municipales.

En declaraciones a medios locales, Kicillof señaló que “es una situación de profunda tristeza que afectó a toda la provincia, pero lo que ocurrió en Bahía no tiene precedentes y es muy doloroso”. “Ya estamos presentes para ayudar”, aseguró el gobernador y ordenó suministrar todos los recursos sociales, sanitarios y logísticos necesarios para atender la emergencia como el traslado de camiones con 504 bidones de agua, 10.000 kilos de alimentos y 1.000 frazadas, al igual que 250 colchones, 500 kits de indumentaria y calzado, y 500 kits de limpieza.

La situación en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la línea 103 de Emergencias recibió 544 pedidos de auxilio, de los cuales 363 fueron por árboles caídos, 45 de ellos sobre vehículos. Equipos de emergencia de la Ciudad, Bomberos, Policía y personal de Espacio Público y Defensa Civil trabajaban este domingo para asistir a los vecinos luego de los daños provocados por el temporal.

En el Aeroparque Jorge Newbery más de 120 vuelos fueron cancelados y otros tantos registraron demoras y reprogramaciones. Las ráfagas de viento de hasta 140 km/h por hora provocaron destrozos en las instalaciones y afectaron a 16 aviones de Aerolíneas Argentinas, llegando a desplazarlos por la fuerza del viento dejándolos fuera de servicio.

Enla fiesta Bresh, una de las más populares de los últimos años en CABA, el escenario del Club GEBA colapsó cerca de las 4 de la mañana y pese a que ya se había iniciado el protocolo de evacuación y quedaba poca gente en el predio, tres personas resultaron heridas. Según informaron los organizadores, en los tres casos se trató de heridas leves con algunas contusiones generadas al momento de la salida del evento. Además afirmaron que los heridos "fueron atendidos por los socorristas y el personal médico afectado al protocolo de seguridad, y luego fueron oportunamente trasladados y están fuera de peligro". Fue allí donde se vio la escena del oso inflable volando.

Este domingo, además, trece personas fueron hospitalizadas "con politraumatismos, traumatismos de cráneo y fracturas en tórax" luego de que volara la carpa del bar y restaurante "La Isla de Battuta" dentro del predio del Hipódromo de Palermo. El lugar había sido denunciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad en diciembre del año pasado porque "el Código Urbanístico no autoriza la realización de actividades de baile en este predio. Aun así, funciona la Isla de Battuta. Este local tampoco cuenta con certificado de aptitud ambiental".

Interrupción del servicio de energía eléctrica

Luego de los cortes de servicio de luz provocados por la caída de gran cantidad de ramas y árboles --y la voladura de techos y carteles-- las empresas de Edesur y Edenor dispusieron un operativo especial para restablecer el suministro eléctrico.

En un comunicado, Edesur recordó “el peligro que significa un cable caído” y pidió que “no se lo manipule”, al tiempo que avanzan con las reparaciones en conjunto con Bomberos y Defensa Civil. Las zonas más afectadas en la provincia de Buenos Aires fueron Ituzaingó, Merlo, Moreno, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, Pilar, Martínez, José C Paz y San Miguel, pertenecientes al área de Edenor, y Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui y Quilmes, por parte de Edesur.

Informe: Lucía Bernstein