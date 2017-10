La última amenaza que recibió Rolando Monticelli fue el 23 de febrero pasado. Ya no decía “me voy a encargar de vos, te aconsejo que no te ganes un enemigo peligroso”, como el 10 de octubre de 2015. El mensaje señalaba: “Lee con mucho cuidado pascualito... Ya se te advirtió y seguiste con tu actitud de superhéroe. No seas boludo. Te tenemos en la mira. Vos no nos ves. Pero nosotros estamos en todos lados y en ninguno. Basta de notas en los medios ok? El portón levadizo donde guardás tu autito blanco tarda treinta y ocho segundos en bajar... contalos. Sabés cuántas cosas pueden pasar en ese tiempo? Lo dejamos librado a tu imaginación. Tus amigos de la prensa no van a estar allí. Ni Del Plata. Ni Perfil. Ni Crónica. Ni... no queremos convertirte en mártir. Además no tienes bastante problema en trabajo? Es una advertencia. Y basta de face, último aviso”.