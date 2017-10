Cinco de los seis gremios aeronáuticos retomarán hoy las negociaciones salariales que pasaron a cuarto intermedio el viernes pasado, al no lograr acordar una nueva grilla por la falta de acuerdo con Aerolíneas y Austral. La nueva audiencia tendrá lugar a partir de las 11 en la sede central del Ministerio de Trabajo. La falta de acuerdo entre los gremios y la empresa generó algunas demoras y cancelaciones de vuelos durante la jornada del jueves, que se profundizaron el viernes. Los gremios exigen un 26 por ciento de recomposición salarial pero la oferta de Aerolíneas-Austral es del 20 por ciento no remunerativo e incluye una cláusula gatillo por inflación. “Estamos abiertos a la cláusula gatillo para mantener un buen nivel salarial y proteger a los trabajadores de la inflación, pero no podemos dar cosas que no sean razonables”, justificó el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell’Acqua.