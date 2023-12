Newell's comenzó ayer la pretemporada dando inicio formal al nuevo ciclo que encabezará el técnico uruguayo Mauricio Larriera. La prioridad pasa estos días por definir cuál va a ser el plantel con el que contará el nuevo cuerpo técnico. Sin refuerzos a la vista, las novedades pasan más por los jugadores que seguirán en el club y los que elegirán nuevos destinos futbolísticos.

En una práctica a puertas cerradas convocada en horario matutino en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa, el flamante entrenador tuvo ayer su primer contacto con los jugadores leprosos. Más allá de los primeros movimientos, la preocupación inicial pasa por conocer las definiciones sobre el plantel y la continuidad o no de algunos jugadores.

En ese marco, se conoció la primera baja del plantel: el defensor Facundo Mansilla fue presentado en el Sport Boys peruano que conduce Fernando Gamboa, quien lo hizo debutar en Newell's hace dos temporadas. La temporada del zaguero en el equipo rojinegro estuvo marcada por la irregularidad en el plantel de Gabriel Heinze.

Una de las incógnitas importantes pasa por el futuro de dos históricos como Pablo Pérez y Leonel Vangioni, cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre y por el momento no está resuelto si seguirán en 2024. Por su parte, también está en duda la continuidad del mediocampista Iván Gómez ya que la Lepra no tendría el dinero para comprar el pase que le pertenece a Estudiantes. El pincha tiene la intención de utilizarlo para disputar la Copa Libertadores en caso de no concretar una venta.

Otro de los jugadores cuya continuidad no está asegurada es la del defensor Gustavo Velázquez, uno de los puntos más altos que tuvo el equipo de Heinze. En este caso, sus declaraciones realizadas la semana pasada a un medio paraguayo hicieron ruido en el club ya que aseguró: "Es medio complicado que siga en Newell’s si no arreglan conmigo. Me deben unos meses. Si no se puede arreglar, se podría dar una salida (a Cerro Porteño). Yo me presento el lunes (por ayer) y me sentaré a hablar con ellos. No creo que haya problema si hablamos bien”, declaró el zaguero paraguayo.