El gobierno provincial realizó ayer otro operativo de traslado de detenidos que estaban alojados en comisarías. Tal como sucedió en Rosario, esta vez fue en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Los 68 presos fueron llevados a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores, en el norte de la capital provincial. Una vez finalizado el procedimiento, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, expresó que estas son “medidas de emergencia ante el hacinamiento en comisarías, que además nos quitan recursos policiales, porque estos policías deberían estar patrullando y no cuidando presos. Para eso tenemos que sacarles toda la carga de trabajo que no sea estrictamente policial, para lo cual el Servicio Penitenciario se va a hacer cargo de la custodia”.

En total se reubicó a 68 presos desde seis comisarías y subcomisarías de Santa Fe, y otras dos dependencias de Santo Tomé, tareas que estuvieron a cargo de personal del Servicio Penitenciario, de Cuerpos y de Trámites, y Libertades de la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia.

Cococcioni admitió que “hay sobrepoblación de detenidos en todos lados, y entre sobrepoblación en la Policía versus sobrepoblación en el Servicio Penitenciario, elegimos como mal menor sobrepoblar el Servicio Penitenciario, porque lo otro sería pedir libertades, y eso no lo vamos a hacer”.

Respecto de los traslados efectuados en la URI, Cococcioni indicó que “en principio van a Las Flores, pero desde ahí pueden ser relocalizados en cualquier otro punto de la provincia en base al perfil criminológico” de cada detenido.

“El objetivo es que no haya presos en comisarías -continuó el ministro-, pero los medios que tenemos para cumplir con eso hoy, no alcanzan”. Sobre la sobrepoblación en comisarías, repitió que están "tomando medidas de emergencia". Después, con otras medidas iremos aliviando la situación. Con los operativos en Santa Fe y Rosario, de esos 1.700 detenidos están quedando casi 1.550, y aseguró que “se va a intervenir en todas las dependencias policiales, y al cabo de la mitad de la gestión esperamos que no quede un solo preso en comisarías en la provincia de Santa Fe”.