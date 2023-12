La provincia de Buenos Aires solicitó al Gobierno nacional una partida equivalente a 10.000 millones de pesos para paliar los daños provocados por el temporal que azotó a la ciudad de Bahía Blanca, con un saldo de 13 muertos, y a otras zonas del conurbano. Desde el domingo, apenas concluído el temporal, funcionarios provinciales trabajaron junto a los intendentes de los distritos damnificados para cuantificar daños y presupuestar reparaciones.

“La partida es equivalente a 10.000 millones de pesos, que es lo que necesitamos para poder comprar, más allá de lo que tenía stockeado el ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial", declaró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

La solicitud, aún sin respuesta, fue elevada al secretario de Desarrollo Social de la Nación, Pablo de la Torre. Bianco agregó que "fue una semana trágica para nosotros por todos los problemas que tuvimos, por los fallecimientos, por eso el gobernador Axel Kicillof se dirigió a Bahía Blanca".

"Estamos solicitando al Gobierno nacional chapas y algunas elementos necesarios para reparar sobre todo las voladuras de los techos que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, no solo en la zona de Bahía Blanca, sino en Tres Arroyos, Monte Hermoso, Chasicó, Villarino Norte, y conurbano", agregó.

Las declaraciones de Bianco se produjeron pocas horas antes de que Kicillof, junto al resto de los gobernadores, se reunieran por primera vez con el presidente Javier Milei. A la salida de esa reunión, de la que salieron disconformes por la falta de precisiones y de espacio para hacer sus planteos, los gobernadores peronistas firmaron un comunicado conjunto bajo el título "No es el camino correcto".

No queda claro aún cuál será la respuesta nacional frente al pedido bonaerense para reconstruir lo dañado por la tormenta. Hasta el martes, luego de que Milei visitara fugazmente el comité de crisis de Bahía Blanca junto con varios de sus ministros, la asistencia nacional consistía en combustible de YPF para los generadores y 110 efectivos de fuerzas federales que se sumaron a los provinciales y municipales.

"No estamos pidiendo dinero adicional, no estamos pidiendo dinero para otra cosa que no sea efectivamente dar una respuesta adecuada a la situación que tuvo la provincia de Buenos Aires y me parece que corresponde, no digo que no se haya dado la asistencia, se está negociando eso", concluyó Bianco.

Como suele señalar Buenos Aires/12, la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada por el actual régimen de coparticipación federal. Aporta alrededor de 40 puntos y recibe la mitad.