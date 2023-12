La Cámara Federal de Casación Penal denegó este miércoles la libertad condicional a uno de los condenados por el secuestro y crimen de Axel Blumberg, el joven capturado en la localidad bonaerense de Martínez en 2004 y asesinado seis días después cuando intentó escapar de su cautiverio, informaron fuentes judiciales.



La negativa fue para Carlos Saúl Díaz (35), quien al momento del crimen era menor de edad y en un juicio oral fue condenado a 21 años de cárcel, aunque actualmente goza del beneficio de salidas transitorias, según la decisión adoptada por la Sala III del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar.



En su voto, el juez Hornos sostuvo que "la decisión recurrida de diferir el pronunciamiento acerca de la resolución libertad condicional, define en el caso concreto su razonabilidad, en tanto que el juez de ejecución ha realizado el análisis propio requerido para arribar a aquella resolución, valorando la situación fáctica y jurídica en la que se encuentra el condenado".



La defensa de Díaz había interpuesto pedido de libertad condicional ante el juez Walter Venditti, con funciones de ejecución del Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 de San Martín, quien resolvió el diferimiento de la cuestión hasta tanto cumpla con las salidas otorgadas de manera regular.



Ante esta situación, el abogado que representa al secuestrador de Blumberg presentó un recurso de casación, en el que sostuvo que el condenado cumple con los requisitos temporales para acceder a la libertad condicional y destacó que el Consejo Correccional se expidió unánimemente en favor de la concesión del instituto.



También expuso que Díaz usufructúa las salidas transitorias hace casi un año con absoluto apego a las normas, más allá de que este no sea un requisito para la concesión de la libertad condicional.



Además adujo que, al momento de la comisión de los hechos, Díaz era jurídicamente un niño, y que eso no se está teniendo en cuenta en la ejecución de su condena.



Finamente señaló que cuando Díaz tenía informes negativos del Consejo Correccional, el Tribunal se apoyaba en ellos para denegarle beneficios que se solicitaban y que, ahora que por segunda vez consecutiva es positivo, ni siquiera se menciona, careciendo así la resolución en parte impugnada de fundamentación suficiente y razonada.



En la audiencia desarrollada por los jueces de Casación Penal, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Derechos y Garantías de las personas Víctimas de delitos (Ley 27.372), fueron escuchados María Elena Usonis y Juan Carlos Blumberg (padres de Axel), que solicitaron que Díaz cumpla íntegramente la pena impuesta hasta su agotamiento.



Díaz se encuentra condenado con sentencia firme a la pena única de 21 años de reclusión, comprensiva de penas que recayeron sobre él por distintos hechos de secuestro extorsivo, entre los que se encuentra el caso de Blumberg que se vio agravado por la muerte intencional de la víctima, según se probó en la investigación.



Axel Blumberg tenía 23 años y era estudiante de ingeniería cuando fue secuestrado la noche del 17 de marzo de 2004, cerca de la casa de su novia en la localidad bonaerense de Martínez, en el norte del conurbano.



El 23 de marzo intentó escapar de la casa donde estaba cautivo, en la localidad de La Reja, partido de Moreno, a merced de una banda que pedía rescate por su liberación. El joven no pudo cumplir su cometido y fue asesinado con un balazo en la cabeza.



Por ese crimen fueron detenidos y condenados Carlos Díaz; su hermano, José "El Negro" Díaz, considerado autor material del crimen; Martín "El Oso" Peralta, señalado como el jefe de la gavilla, y Sergio Damián Miño.



Tras ese crimen, el padre de la víctima organizó una serie de marchas y logró que el Congreso aprobara normas que agravaron las penas para delitos graves como secuestro seguido de muerte o violación seguida de muerte, lo que popularmente se conoció como "Ley Blumberg".