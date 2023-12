El periodista y conductor de La Mañana Víctor Hugo Morales salió al cruce del DNU del presidente Javier Milei y advirtió por las graves consecuencias para la democracia. "Me estoy muriendo un poco por compartir comentario del momento que se vive en la Argentina. Me da toda la sensación de que hay un cambio rotundo, demasiado grande, inconstitucional, gravísimo para los trabajadores y muy doloroso para la democracia. Como dijo Axel Kicillof: acá faltó decir 'democracia afuera'", comenzó diciendo Víctor Hugo.

"Es un brutal avasallamiento de las facultades del Congreso. El Congreso no queda ni como escribanía. No se qué van a hacer los legisladores. Incluso los propios de Milei y la gente de la derecha en general, van a quedar dibujados ahí. No tiene ningún sentido. Esto es como un cierre del Congreso, me da toda la sensación", agregó.

"Han metido cosas inútiles y absurdas que no se explican. Por ejemplo, la derogación de la Ley de Alquileres, que no resuelve para nada, sino que en algún sentido, lo está agravando. Esto es así: no han reparado absolutamente nada. Y verlo parado a Sturzenegger, que ha trabajado arduamente dos veces para fundir a la Argentina, que ha hecho verdaderos desastres. Parecía un presidiario con la barba y la vestimenta que había utilizado y yo pensaba a lo mejor él mismo piensa en algún destino que alguna vez mereció y que se encaminaba en su vida", dijo.



¿Cómo puede ser que aparezca nuevamente Sturzenegger para complicarle otra vez la vida a los argentinos?

"Un golpe de estado blando"

"Un personaje que tiene muchísimo que ver con esas ideas neoliberales, ese shock que hizo Chile y Perú en su momento y que imita de alguna manera Argentina, porque lo que tenemos es un shock. Lo que cuesta es desglosar cada una de las medidas que han tomado. Todas van en el mismo sentido. Todas constituyen lo que Myriam Bregman llama un plan de guerra", argumentó.

"Un régimen que ya no es democrático, como dice Axel Kicillof. ¿Para qué la gente estuvo mirando las listas si es que lo hizo, de diputados, senadores, si ahora viene una persona y hace 300 veces lo que 300 veces tendrían que hacer desde el Congreso?".

"Hay dudas que seguramente van a plantear algunos diputados. Leía a Maximiliano Ferraro, que no es precisamente un hombre de izquierda, explicando que el DNU este de Milei no cumple. Él dice ‘no cumpliría’, yo me animo a afirmar que no cumple los requisitos constitucionales. Es un mazazo al estilo de lo que dice Hugo Yasky que lo califica como un decretazo de hambre y de entrega, y es muy difícil alejarse de esos conceptos de Hugo Yasky".

"Da la sensación que han dado un golpe de Estado, blando, como suele decirse, porque es dentro del juego democrático. Aunque el juego democrático no me parece que ambiente que se tome una decisión desde la Casa Rosada que va a pintar de negro directamente al Congreso Nacional. Me da la sensación de que hay un cambio muy profundo que quieren instaurar y es el que venían procurando: terminar con la democracia pero trabajando desde adentro. ¿Para qué querés la democracia si los diputados y los senadores que elegiste no están, no van a trabajar? 300 veces que debían ser convocados en ninguna ocasión van a aparecer".

"A mi me parece que este es un juego realmente muy peligroso y que dependerá de la reacción de la gente, no solamente con cacerolas como anoche, sino de los que están más en condiciones de ser llamados la clase dirigente".

"Lo que el decreto de Milei establece es que todas las empresas del Estado pueden ser privatizadas. Y esto es, naturalmente, la participación del Fondo Monetario Internacional. Sturzenegger sabe que cualquier cosa que le haya dictado a Milei tiene que ver con no molestar al FMI, al contrario, halagar sus oídos. Otra vez empezamos a hablar de la privatización de empresas, marchen bien o mal. No les importa absolutamente nada, lo único que quieren es hacer negocios. Aquí lo que tenemos son ideas de negocios. Vienen para hacer muchos negocios. Lamentablemente, esos negocios están muy opuestos a los intereses de la gente".

"Ahora están envalentonados, es evidente. Como dice la tapa de Página | 12, ´Les aviso que hay más´, también la mafia de Clarín está anunciando lo mismo. El sistema, los valores que manejan esos medios, el poder real, están de fiesta, porque seguramente todo esto se corresponde con los viejos anhelos que tienen".

"Y esta advertencia de Milei, esta bravuconada, ´les aviso que hay más´, ´¿No les gusto esto?’, ‘Salieron con las cacerolas’, ‘Son del Síndrome de Estocolmo’, ‘Ustedes quieren a los secuestradores’, cualquier cosa dijo, por otra parte, mezclando temas que no tienen relación entre ellos. Pero sobre todo, lo que se destaca es que frente a la reacción de tanta gente, tanto ruido, como se escuchó en Buenos Aires, que es la caja de resonancia más altisonante que tenemos en Argentina, lo que inmediatamente dice es ‘ojo que hay más, vamos por más’".

"Que tristeza, de todas maneras, la democracia, porque lo hacen con ella. Antes, tuvieron que dar golpes de Estado, cuando quisieron imponer las ideas neoliberales en el arranque de toda esta historia en los años 70, cuando se lanzaron a aquella aventura desde Milton Friedman, de Chicago en adelante a través de los golpes de Estado en América Latina, era porque la democracia no les permitía hacer esto que ahora pueden hacerlo dentro de la democracia".

"Y lo puede hacer un personaje como Sturzenegger. Es una vergüenza que Sturzenegger aparezca otra vez en nuestras vidas. Es indignante, estuvo dos veces, tenemos que recordar todo lo que significó Sturzenegger, las dos veces que estuvo en el Estado, en el 2000 y luego en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Es necesario repasar la trayectoria del personaje? Y ahora, desde adentro de la democracia y favorecido por este hombre discontinuo intelectual y mentalmente que es Milei, lleva a delante una tarea que viene a apuntar la cabeza interesada de muchísimos sectores del poder. Lo grave es que lo hicieron desde la democracia, no necesitaron un golpe de estado como hace 50 años".