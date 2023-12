En los estudios de los regímenes políticos latinoamericanos hay una problematización del rol de las élites tecnocráticas en los gobiernos. Una de las reflexiones pioneras fue la del politólogo argentino Guillermo O’Donnell en su conocida investigación sobre el Estado burocrático-autoritario. El autor utilizó esta categoría para referirse a regímenes socialmente excluyentes, producto de golpes de Estado con ruptura del orden constitucional, sin competencia electoral y con control y represión de la participación política de los sectores populares, en los cuales los actores principales de la coalición emergente son los tecnócratas de alto nivel. Estos tecnócratas, dice Guillermo O’Donnell, entran en estrecha asociación con los capitales extranjeros.



Adolfo Diz, antes director del FMI, presidente del Banco Central (BCRA) en tandem con José Martínez de Hoz como ministro de Economía, no vaciló en aplicar en la Argentina la tesis pre keynesiana de McKinnon: “La optimización dentro del modelo neoclásico es resumida por las reglas de oro y de total liquidez. Si la política fiscal de la regla de oro se logra […], y la tasa de interés nominal sobre los depósitos es cero, la política monetaria es de total liquidez. Todo consiste en mantener fija la masa nominal de dinero, de modo que los precios disminuyan al mismo ritmo que crece el ingreso. La vida de las autoridades monetarias es realmente idílica (y quizás un poco aburrida), basta sólo un poco de esfuerzo requerido en el lado fiscal para mantener la tasa de inversión agregada adecuadamente ajustada. El sistema bancario-monetario no tiene ningún papel particular que desempeñar en el proceso de acumulación de capital, aunque los banqueros y sus agentes de relaciones públicas pueden haber persuadido a la gente de lo contrario” (McKinnon, 1973).

Buenos muchachos

A Diz le dictaron prisión por el caso Greco-Quiebra del Banco de los Andes. Un colega suyo, Pedro Pou -egresado de Chicago, ministro de la dictadura en la provincia de Buenos Aires-, arrastró desde 1979 un cargo por tentativa de defraudación y abuso de firma en blanco con el grupo Catena. Su pariente, Domingo Catena, otro Chicago boy cofundador de CEMA, en un momento prófugo de la justicia por estiramiento de vinos, hombre muy ligado a Martínez de Hoz, relacionado con la venta de su empresa al Grupo Greco (Clarín, 14 de abril, 2007). (Cronista 26 de noviembre, 2010)

Salvo Diz y Pou, ningún funcionario importante (1976-1983) estudió en Chicago. Más tarde tendríamos una descendencia inagotable de egresados de la universidad con mejor Marketing del mundo en los setenta. Algunos con apenas una maestría (López Murphy) se hicieron ricos y famosos, otros se doctoraron e hicieron investigadores como Pablo Guidotti, Jorge Ávila, Carlos Rodríguez, Roque Fernández. Aglutinados en la intransigente absolutista proveedora de economistas del Estado, amparadora y entrenadora de ejecutivos del sistema financiero.

Se recuerda la etapa como un “momentum” del pensamiento económico que disparó la consultoría de enfoque en materia de teoría monetaria, ya no de Economía. Para los egresados de ciertas universidades y empleados de ciertos estudios, los problemas siempre son de los políticos. Y, probablemente, lo sean pero en otro sentido, ya que pocos políticos se animaron a sacárselos de encima. Pero para los argentinos “los Chicago boys” están asociados a Martínez de Hoz y la confusión viene por su sociedad con el plan económico, donde parte de los principios monetaristas aplicados, fueron copiados de Milton Friedman, premio Nobel y profesor de la entidad.

Chile, modelo monetario

Suelen decir que en Chile la aplicación del monetarismo fue un éxito para terminar con 100 años de inflación desde 1879. Omiten decir que el plan de estabilización generó una sociedad desigual y un influjo hegemónico financiero de la ciencia social. No incluyen que el primer año (1973-1974) dispararon la inflación de 300 a 746 por ciento. Excluyen que en 1973 el desempleo era solo 4.3 por ciento. La contrapartida de lograr un segmento de alta productividad, empobreció a amplios sectores de la población, sumergió a la ciudadanía en altas tasas de desempleo, desestimuló la inversión y, privilegió la especulación financiera, en menoscabo de las actividades productivas.

En Chile aumentó la vulnerabilidad ante los shocks exógenos, como lo probó la aguda recesión de 1982 que ahogó la economía. El PBI se desplomó (-14.3 por ciento), el desempleo alcanzó 24 por ciento, la pobreza estaba en 40 por ciento; hubo que intervenir bancos y licitar empresas estatales como Chilectra y la Compañía de Teléfonos, desesperadamente.

Para poder hacer lo que se hizo, se procedió a soportar 17 años de dictadura de Augusto Pinochet en forma directa, y 16 años en forma indirecta. Aquel fantasma aun amenaza a Gabriel Boric y no le deja modificar la Constitución. Todo esto, para garantizar la aplicación de experimentos que se construyeron a prueba y error. Para ampliar se puede consultar un video de YouTube, derivado de un magnífico libro de Naomi Klein “La doctrina del shock”. Aun 37 años detrás, Chile estaba entre las 30 naciones más desiguales del mundo, medidas por el coeficiente Gini (2010). Las 4 familias más ricas en Chile en 2012 poseían una riqueza equivalente al 20 del PBI.

Un modelo que falla

Volviendo a los “Chicago boys” de la Argentina 1977, no necesariamente eran egresados de la Universidad de Chicago, sino profesionales que participaban de la filosofía económica que suele llamarse liberal o de mercado. Al frente de estos planes salvadores, siempre hay un “cachafaz”. Martínez de Hoz era un jactancioso que hablaba inglés y atesoraba prosapia. Tenía muchas relaciones con empresarios locales, militares y cazadores, pero no era un hombre de los mercados internacionales que levantaba el teléfono y todos corrían para atenderlo.



Un buen modelo de “Chicago boy” era David Rockefeller, allegado a Francisco Soldati (Jr.) que era el verdadero hombre de las relaciones financieras en el mundo.

En adelante, para explicar el fracaso 1976-1981, los adherentes a esta corriente, siempre explicarán que hubo problemas de aplicación. Pensar hoy en una tablita de devaluación muy inferior a la tasa de inflación (se le atribuye a Ricardo Arriazu, previamente asesor de Mondelli, el ministro de Economía de Isabelita), y aun menor que la remuneración de las tasas de interés pasivas, explica en gran medida la tragedia generada entre 1978-1981. Pero cuando a los acólitos se les consultaba unos años después de aquella desdicha, dirían que el mayor problema fue la incapacidad de persistir en el plan. En adelante la frase siempre sería “debió ser más duro”.

El problema era que, al igual que Macri-Sturzenegger-Prat Gay, superaban 5 por ciento de déficit fiscal, y lo financiaban con emisión monetaria. Luego aplicarían la “cuenta de regulación monetaria”. En 1977, no era la “casta política” la que usaba el BCRA para robarle a la gente, sino los padres de los funcionarios de Macri, convertidos en technopols y herederos de la patria contratista, que usufructuaron sus servicios a la dictadura cívico-militar. En la Argentina las políticas que propone Milei no han funcionado, ni con gobiernos de facto, ni con gobiernos civiles.

Los tecnócratas y technopols “pro mercados”, son los grandes fracasados que, para financiar los déficits, siempre emiten pesos o colocan deuda en moneda extranjera que genera más déficit financiero y cuasi fiscal, con inflación y alto endeudamiento, y nunca constituyen un puente de plata para finalizar el círculo vicioso.

Remunerar con alta tasa de interés real pasiva a los inversores, genera financiamiento a altas tasas de interés activas para los tomadores de crédito. Así se destruyó la industria argentina durante 1977-1983, lo mismo que 2015-2019, por señalar solo dos periodos.

El caso más emblemático de la estafa de aquella economía fue la caída del primer banco privado nacional del ranking: Banco de Intercambio Regional (BIR). Desde su caída se acentuó el “refugio dólar”, con una economía que no bajaba de 300 a 400 por ciento anual, cuando terminaba el periodo cívico-militar. Para darse una idea del nivel de corrupción generalizada, con “Isabelita” la deuda de YPF era de 426 millones de dólares, cuando se fue la dictadura superaba los 5500 millones, en un contexto donde los países pobres que tenían empresas de energía se hacían ricos.

El gremio SUPE denunció a Martínez de Hoz y “sus mejores muchachos”, de concretar la entrega masiva de áreas petrolíferas a empresas privadas. YPF se constituyó en la única empresa petrolera del mundo que, en lugar de ganar dinero, lo perdía de una manera indecorosa e inexplicable. Ni hablar de la contradicción que implicaba para monetaristas y austriacos la “nacionalización” de la Compañía Ítalo de energía. Nunca se supo si el Estado pago 35, o 332 millones de dólares. El decreto de aprobación del 27 de abril de 1979, autorizaba a emitir bonos de la República Argentina para hacer un pago de 105 millones de dólares. Pero ese no fue el importe que se pagó, la verdad es que no se conoce el precio.

A través de una denuncia de Álvaro Alsogaray, sobre bancos que defraudaban falseando la documentación al BCRA para cobrar compensaciones, se dispuso la prisión preventiva de Adolfo Diz por encubrimiento, y a varios miembros del directorio del Banco Ganadero Argentino: Narciso Emilio Ocampo era el presidente (padre de Juan Ocampo, presidente del BNA en ese mismo tiempo, procesado por el caso Greco). Homónimos de Emilio Ocampo, el numen de la dolarización de Milei. A pesar de los delitos, la prisión preventiva fue revocada.

Durante “La Plata Dulce” la gente viajaba a Miami y estaba entretenida comprando: “deme 2”-dólar barato-, había negociados, coimas, y otros ilícitos, solo farfullados, por temor a la mafia que desde el Estado garantizaba la impunidad. Mientras algunos llegaban a Ezeiza con un televisor a color y se conformaban, otros se volvieron ricos, traficando directa o indirectamente con los actores del contexto.

Estas políticas destruyen el saldo de la balanza comercial-por el retraso del dólar- y el endeudamiento sideral que las sostiene. Cuando todo se “sincera”, termina en crisis, quiebra y desempleo. La deuda la tomó o la asumió el sector público y privado y la pagó el sector público que no generaba divisas per se.

La reforma financiera de Cavallo (presidente del BCRA, julio 1982), mejoró los balances de los bancos y las empresas, con el costo de una disparada inflacionaria y, resolvió también, parte del problema fiscal. El inconveniente después, era asimilar la deuda del BCRA que generó Cavallo. El déficit fiscal permanente intenta corregirse con una baja del gasto público, pero nunca con una suba de impuestos. Aunque hay evidencias que la primera táctica no funciona, la segunda jamás se intentó, porque el establishment no lo aprobaría.

Durante los años 1976-1981, predominaron dos escuelas opuestas. La de Chicago monetarista, con Adolfo Diz a la cabeza y, la Austriaca con Estrada (dixit: “da lo mismo producir acero o caramelos”), que defendía la libertad total de los mercados.

Cuando llegó la dictadura cívico-militar, Martínez de Hoz dijo que iba a enfrentar la inflación, la recesión y la insolvencia. Indicó que iba a pasar de una economía de especulación a una economía de producción, y logró exactamente lo contrario. En 1983, todos los problemas se habían potenciado, sumados a una deuda que había pasado de 6800 millones a 40.000 millones de dólares, sin crecimiento del PBI punta a punta.

Desde 1976 la financiarización de la economía se ha transformado en un principio que rige a la organización de nuestra sociedad, mediante una casta de economistas especializados en reformas neoliberales. Naturalmente, aquella dictadura cívico-militar argentina entró en la caracterización O'donnelliana del autoritarismo burocrático e inauguró un periodo incesante de incursiones tecnocráticas durante las democracias de baja intensidad de los 1990. Estos técnicos siempre han tenido un bajo nivel de tolerancia hacia la politización, especialmente la popular; la perciben como un obstáculo al crecimiento económico. De esta forma hoy, la relación entre los roles tecnocráticos y la deriva autoritaria lucen claramente inevitables, fusionadas en un hombre, que podría ser el producto final de 47 años de la casta de economistas.

* Director de Fundación Esperanza. Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional. Doctor en Ciencia Política. Autor de 6 libros