Durante la madrugada del jueves, 25 presos que estaban alojados en la comisaría 21°, de Arijón al 2300, lograron romper una puerta trasera y huir por los techos. Nueve de ellos fueron recapturados, y serán trasladados a la unidad penitenciaria de Coronda; mientras que otros 16 continuaban siendo buscados. En la dependencia policial había 48 detenidos, cuando la capacidad es para 16. Una cámara de videovigilancia de una casa del barrio Las Delicias, captó el momento del escape. “Trabajamos con todos los recursos para recapturar a los evadidos", aseguró el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, quien además lamentó que “las comisarías están llenas de falencias”. Y cuestionó que la situación "es consecuencia de no haber hecho obra pública carcelaria durante cuatro años".

La fuga masiva ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada del jueves. Cuando el personal advirtió la situación, se inició el operativo de búsqueda y se logró la recaptura de nueve de los evadidos. En ese contexto, el ministro habló de superpoblación en la dependencia y recordó el traslado de presos que comenzó a hacer el gobierno provincial a las unidades penales. “Éste era un módulo con capacidad para 16 detenidos, donde había 48. Los nueve recapturados y el resto van a ser alojados en unidades de máxima seguridad del Servicio Penitenciario de Santa Fe”, indicó Cococcioni. Y agregó: “Ya sacamos más de 80 presos detenidos en comisarías. Las soluciones de fondo no van a llegar de un día para el otro".

Ese sentido, cuestionó: "Es la consecuencia de no haber hecho obra pública carcelaria durante cuatro años. Hay comisarías saturadas de presos que ocupan policías en custodia de detenidos en vez de estar en la calle. Y si tengo que elegir entre sobrepoblación en Penitenciaria y en comisarías, elijo en Penitenciaría. Hechos como estos reafirman esa necesidad”, enfatizó.

El ministro agregó que "en 2019 nos fuimos dejando en todo el departamento Rosario 14 detenidos porque tenían órdenes judiciales de permanecer en una comisaría. En estos cuatro años la política penitenciaria colapsó por completo, fue ineficiente. Y todo lo que hicimos antes tenemos que volver a hacerlo; no va a ser inmediato. En el mediano plazo es nuestro objetivo que no haya ningún preso en comisarías”.

Además Cococcioni indicó: “Estamos iniciando las investigaciones de rigor para establecer posibles responsabilidades de funcionarios para deslindar vinculación posible del personal con el hecho”. De todos modos, planteó que “las condiciones infraestructurales no permiten una adecuada custodia. Una comisaría no es un lugar pensado para eso. Hay hasta condenados, lo cual es inadmisible. Vamos a solucionar esto en el corto plazo para que esto no vuelva a pasar”.

En tanto, consultado acerca de por qué la comisaría 21 no fue incluida en el operativo de traslado de presos de la semana pasada, el ministro respondió que “todas las operaciones de desalojo van precedidas de un análisis minucioso de las necesidades y las prioridades, y lamentablemente no se trata de elegir, sino de optar, porque todas las comisarías son importantes; en todas, las condiciones son inaceptables”.

Sobre el hecho, el ministro señaló que “los detalles son investigados por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones junto con la subsecretaría de Control Policial. Hay agujeros arriba, abajo, al costado: no hay condiciones edilicias aceptables para alojar personas”, cerró sobre el estado de la seccional.

Los evadidos, en tanto, estaban presos por diferentes causas como robos, encubrimiento, tenencia o portación de armas, amenazas, violación de domicilio e infracción a la ley federal, por nombrar algunos. Sin embargo, un de ellos genera mayor preocupación ya que está acusado por el hecho de robo en el que perdió la vida Elías Vázquez, cuando intentaron robarle una moto. Nahuel José Meza fue acusado el 13 de diciembre pasado por el fiscal Luis Schiappa Pietra, que le atribuyó haber sido uno de los asaltantes de la víctima, que falleció luego de colisionar contra una columna.

La de ayer a la madrugada fue la cuarta fuga en esa seccional en el año, ya que hubo casos similares en abril, julio y octubre, con la huida de diez presos en total; y también hubo recapturas e imputaciones por evasión.