PANTALLAZOS ► Calor y vacaciones juveniles es el plan del ciclo de películas veraniegas de Mubi, que incluye La herida luminosa, de Christian Avilés (22/12); Rotting in the Sun, de Sebastián Silva, y How To Have Sex, de Molly Manning Walker (29/12), entre otras ► Por otro lado, subió a la plataforma pública Cont.ar el documental El malestar, del Colectivo de Cineastas, que recupera la historia de resistencia de lxs trabajadorxs de Cresta Roja durante el gobierno de Macri ► Y también hay nuevo fragmento de Loca, el concierto de 2018 para el proyecto conceptual de libro-disco que realizaron Gabo Ferro y Edgardo González.



HACELA SIMPLE ► Hay un enredo de canciones para colgar del arbolito, con Los Siberianos (Fábulas de terror), Matambre Eléctrico (A Marte), Un Verano (Cómo estás? :$), Ann de Bonis (Esto florece), Josha (Tu E-Skin), Ultramandaco (Satán), Facu Molina (Seguiré), El Sueño de Andrew (Universo), Faqu (Nuestra esquina), s0fy (Change), Los Pérez García con Piti Fernández (A otra parte), Persse (Apurado), Mango para Armar (El diario del pastor), Torito (Zonguis), Flor Paz (Wiñay), Cosmic Kid & Yesan (Content Explicit), Dizzy at Public Places (Cannot Tie U), Revistas ft. El Príncipe Idiota (Qué importa), Duran (Fiesta), Mariano Travella (Salvar), Pil del Villar (May Not Always Work) o Tomí Bastías (Hello Messi).



DE VISITANTE ► El inglés King Krule debutará en Buenos Aires impulsado por su disco Space Heavy, el 4/3 en C Complejo Art Media ► También desde la isla británica volverán luego de una década los legendarios glam-industriales Placebo, para tocar el 14/3 en el Luna Park ► España no quiere ser menos y manda a Melendi, que traerá su show 20 Años Sin Noticias al Movistar Arena (2/3), y a Pedro Pastor, que meterá fecha en la Ciudad Cultural Konex (8/2) antes de sumar al Cosquín Rock (10 y 11/2) ► Y si buscás DJs ecuatorianos, también hay con las visitas de Nicola Cruz y Ciberfobia para conducir la fiesta étnico-electrónica en Deseo Buenos Aires (24/2).



VIDEOS CON CREMA ► Gustito Raro, flamante dúo conformado por el humorista del NO, Gustavo Sala, y el líder de The Supersónicos, Tito Sónico, debuta con el clip Godzilla en Uruguay, con hilarante animación dedicada al exilio oriental del gigantesco reptil ► Magnus Mefisto estrenó el video de No estamos solos, que rinde tributo al clásico seriéfilo The X-Files ► Y Le Cúspide grabó el clip de Pura ficción en el Mercado Municipal de Salta, con cartas de Tarot y feat de Güili.

COVER ME ► Inés Mauri publicó Isla Queer, su EP de versiones del universo LGBTQ+ en clave electro-pop ► Ibiza Pareo entregó su disco de covers Por si acaso se acaba el mundo, que incluye tributos a Los Abuelos de la Nada, Virus, Raffaella Carrá o Loco Mía ► Y el combo Capitán Bombay viene compartiendo en su canal de YouTube variadas apropiaciones de clásicos de Spinetta, Páez, Charly o Sumo ► Además, Leo García revisita Canción para mi muerte, de Sui Generis; Perdiste la Cabeza explora su veta de punk criollo con versión a dos guitarras del tango Cambalache; y la Malambo Ska Band homenajea a Ramones, con versión ska de Sheena is a Punk Rocker.







Encontrá más notas del NO acá, o suscribite a nuestros newsletters acá abajo ↓ para recibir todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y los recomendados, directo en tu email.