El acertijo

Cincuenta y seis galletas han de servir de comida a diez animales; cada animal es un perro o un gato. Cada perro ha de obtener seis galletas y cada gato, cinco. ¿Cuántos perros y cuántos gatos hay?

Respuesta: Primero damos cinco galletas a cada uno de los diez animales; ahora quedan seis galletas. Bien, los gatos ya han recibido su parte. Por tanto, las seis galletas restantes son para los perros, y puesto que cada perro ha de recibir una galleta más, debe haber seis perros y cuatro gatos.

El dato

La agencia calificadora de riesgo Moody’s advirtió sobre un probable debilitamiento de las utilidades y la calidad de los activos de los bancos que operan en Argentina debido a tasas de interés bajas y mayor exposición soberana, a partir de las recientes medidas adoptadas por el Banco Central. El 19 de diciembre, la entidad redujo la tasa de política monetaria del 133 al 100 por ciento, y también modificó una regulación que limita las tenencias de deuda pública de los bancos, lo que incrementa su exposición frente al soberano. “Este cambio ocurre en medio de varias medidas anunciadas por el nuevo Gobierno, dirigido por el presidente Javier Milei para abordar los graves desequilibrios macroeconómicos del país”, indicó Moody’s. “Si tienen éxito, las medidas de estabilización serían positivas desde el punto de vista crediticio en el mediano plazo porque mejorarían el entorno operativo de los bancos”, afirmó la calificadora. Sin embargo, subrayó que “en el corto plazo, las medidas podrían afectar las utilidades de los bancos debido a la reducción de las tasas de interés, luego de que los principales bancos del sistema financiero registraran resultados sólidos en los primeros nueve meses del año”.

Cuál Es?

La Lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados por muchos españoles. Todos los 22 de diciembre se celebra el Sorteo Extraordinario y gran parte de la población cruza los dedos para que les toque el Gordo. Sin embargo, en la última edición todos los que habían adquirido el número 30.742 fuera del bar La Barrika o de su administración en Navalmoral de la Mara (Cáceres) no pudieron aspirar a ningún premio porque el propietario de ese establecimiento sufrió un robo en la madrugada del 16 de noviembre en el que los ladrones irrumpieron y se llevaron la máquina expendedora de la lotería. "En dos minutos rompieron la centralita y se llevaron la máquina", explicó en sus redes sociales Antonio Mariscal, dueño del negocio. Eso significó que todos esos décimos sustraídos no pueden cobrarse aunque resulten premiados, ya que ni la administración ni el banco realizarán el pago correspondiente.

Empresa

Hilton lanzó su primer Tru en Argentina. La reconocida compañía hotelera internacional y Argenway, empresa desarrolladora argentina, sellaron acuerdo para construir un nuevo establecimiento de la cadena: Tru by Hilton Bariloche será el primer hotel de la marca en la Argentina y el tercero desarrollado en conjunto tras el éxito de Hampton by Hilton Bariloche y Hampton by Hilton Rosario, que se encuentra en construcción. Tru by Hilton se presenta como una marca de categoría midscale que ofrece una experiencia hotelera más accesible y centrada en la simplicidad, energía y valor. El arribo al país se emplazará en pleno centro de la ciudad de Bariloche, a 200 metros del Lago Nahuel Huapi, 500 metros de Hampton by Hilton y rodeado de las principales propuestas comerciales y gastronómicas de la ciudad.

Deuda

España es, junto a Venezuela, el país que más laudos pendientes de pago tiene, 15 en total, según el Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales elaborado por el servicio de estudios de la compañía NL Consulting que dirige el jurista y académico holandés, Nikos Lavranos. El motivo principal del resultado "tan negativo" de España son los incumplimientos de las sentencias que la obligan a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. Desde la organización han aclarado que, además de los 15 incumplimientos para España incluidos en el informe, hay otros 10 casos que no se han contabilizado, pues la sentencia aún no es firme y está sujeta a algún tipo de apelación o intento de anulación por parte de España. Esto implica que, a lo largo de 2024, "es probable que muchos de estos procesos se zanjen definitivamente, situando a España, ahora ya en solitario, como el país con más incumplimientos".

Tecno

Las web de porno Stripchat, XVideos y Pornhub estarán sometidas a partir de ahora a un mayor control y a más obligaciones legales bajo la regulación europea de los servicios digitales. ¿La razón? Tienen más de 45 millones de usuarios al mes y eso ha hecho que la Comisión Europea las introduzca en la categoría de grandes plataformas, como ya hizo hace unos meses con Google, Booking, redes sociales como X o TikTok, Yotube o Booking. La ley de Servicios Digitales (DSA) impone medidas a ese tipo de plataformas para poner freno el contenido ilícito, las responsabiliza de sus algoritmos y las obliga a mejorar la moderación de los contenidos. La regulación, que entró en vigor en agosto y que recientemente supuso la apertura de un expediente a X por la presunta difusión de contenidos ilícitos y desinformación, equipara la ilegalidad de los comportamientos de la vida offline a los de la realidad online.