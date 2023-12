DOMINGO 24

ARTE

Arquitecturas soberanas Esta exposición presenta una serie de 25 fotografías digitales a color de Raquel Bigio sobre espacios interiores y exteriores de arquitecturas emblemáticas. Fue reconocida y galardonada en la Bienal de Florencia con el Premio internacional de arte contemporáneo Lorenzo il Magnifico. Las imágenes que Raquel Bigio capturó y que, en algunos casos particulares, ideó y creó a partir de algunas operaciones de simetría o reencuadres sugerentes, intentan poner de relieve el poder y la potencia de los discursos y las narrativas que nos marcan a pesar de invisibilizarse en el quehacer de la vida cotidiana. Curada por Daniel Fischer.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Tercer ojo Una exposición que reúne más de 240 obras icónicas del arte latinoamericano en un recorrido que por primera vez pone en diálogo la Colección Malba y la de su fundador. Se exhiben las obras maestras del museo de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Xul Solar, Joaquín Torres García, Emilio Pettoruti, Wifredo Lam, Roberto Matta, Maria Martins, Remedios Varo, Antonio Berni y Jorge de la Vega, entre otros, junto con las grandes adquisiciones realizadas por Costantini en los últimos años. Muchas de estas piezas se presentan públicamente en esta ocasión luego de permanecer fuera del circuito internacional por varias décadas.

De lunes y jueves a domingo de 12 a 20 y miércoles de 11 a 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $3000.

Iosi Havilio El escritor y artista presenta su muestra Sobre el arte de la novela. Es la numero 123 de La Línea Piensa, un proyecto creado por Luis Félipe Noé y Eduardo Stupía destinado a visibilizar a los artistas del dibujo de nuestro país.

De miércoles a domingo, de 14 a 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

El espesor de la imagen Se lleva adelante la primera edición de Archivo como evento, junto a los artistas Pablo Ziccarello, Clara Tomasini, Esteban Pastorino y Pablo Chimenti. La propuesta busca trabajar con el archivo del museo e imaginar nuevas lecturas, eventos y dispositivos de exposición, con el fin de fomentar la accesibilidad del patrimonio. En esta oportunidad pueden verse una serie de intervenciones surgidas a partir de un proyecto de investigación realizado por Pablo Ziccarello en el 2020/21 en el archivo fotográfico y continuado por estos artistas durante el 2023.

De miércoles a domingo de 11 a 19, en el Museo Casa de Yrurtia, O’Higgins 2390. Gratis.

CINE

Gambaro El documental de Jazmín Bazán, ganador de la Competencia Oficial del Festival Internacional y Latinoamericano de Cine Documental, explora la figura de Griselda Gambaro a través de un encuentro entre dos líneas narrativas que evidencian el contenido estético, político, social y feminista que atraviesa toda su obra al tiempo que se observan los aspectos biográficos de su. El largometraje recorre varias de sus obras más significativas, incluyendo la censura a la que fue sometida su novela Ganarse la muerte, así como su mirada respecto al significado de la escritura y el rol de la mujer.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

LUNES 25

MARTES 26

CINE

Cuando acecha la maldad No es frecuente lo que causó en el mundo la nueva película de Demián Rugna (Aterrados). Por un lado están su paso exitoso por festivales como Cannes y Toronto; ser la primera película latinoamericana en ganar Sitges y el estreno en Estados Unidos que llegó a las 670 salas, logro histórico para un film argentino hablado en castellano. Si bien se desarrolla en el terreno de las posesiones, el largometraje se despega del carácter imitativo que acostumbra el cine de género. Acá lo monstruoso no surge tanto del plano paranormal, sino que se expresa de forma brutal en los cuerpos de los protagonistas.

A las 12.15 y 20.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

ARTE

Devorados por panteras Las obras de Osías Yanov entrelazan referencias a una multiplicidad de instancias y experiencias que le resultan significativas para decir algo que es relevante hoy. Una gran escultura sugiere la cabina de un baño público, tal vez en una discoteca, en donde sucede un encuentro. Yanov transforma el espacio transicional de la escalera en sala de exhibición, donde aparecen collages realizados en estructuras rescatadas de un sauna gay de los años ‘90. Estos funcionan como una documentación de medios de comunicación de esta comunidad desde esos años hasta ahora.

En Galería Nora Fisch, Av. Córdoba 5222, de lunes a sábado de 14 a 19. Gratis.

Desde los márgenes Puede visitarse la muestra sobre Gumier Maier, que reúne cerca de 90 pinturas, dibujos, ilustraciones, fotografías y publicaciones de los primeros años de su trayectoria, con curaduría de Natalia Pineau. “Gumier Maier fue una figura central de la cultura argentina contemporánea: artista, curador, agitador cultural, militante de las disidencias, pensador, periodista y escritor, entre muchas otras actividades que exploró y que lo llevaron a ser un lúcido intérprete de su tiempo”, destaca el director del Museo, Andrés Duprat”. Hasta el 3 de marzo.

Martes y miércoles de 11 a 20 y de jueves a domingo de 10 a 20. En el Museo de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

ETCÉTERA

Festival de libros Estarán expuestos los libros finalistas y ganadores del Premio Internacional FELIFA, las maquetas finalistas, el proyecto ganador del Premio publicación latinoamericano La Luminosa y el resultado del Laboratorio Memoria Viva. También se podrán ver la muestra Detrás de los foto libros y el audiovisual Los libros están para usarse.

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

El último cantor Enrique Espinosa despide el 2023 con un show en vivo. El artista se dió a conocer en la generación del 60 y se convirtió en una de las figuras más representativas del canto criollo. Oriundo de la localidad de Colón, Provincia de Buenos Aires, el 27 de diciembre de 1937. Subió por primera vez a un escenario a los 12 años y desde allí comenzó a transitar su largo camino por la senda de la música, trazando un camino de respeto y profesionalidad en su trayectoria.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $4000.

MIÉRCOLES 27

MÚSICA

Kevin Johansen El músico y compositor se presenta junto al Zurdo Roizner. Hijo de madre argentina y padre norteamericano, Johansen nació en Alaska, donde vivió hasta los cinco años. Con el tiempo fue mudándose y viviendo en Denver, San Francisco, Montevideo, Buenos Aires y Nueva York. Al grupo The Nada lo creó mientras vivía en Estados Unidos. Allí grabaron el homónimo disco debut, que fue editado después en este país. El desprejuicio para incorporar ritmos y estilos, lenguajes y lenguas (muchas canciones son en inglés, o en spanglish, o mitad y mitad), el humor sutil y la ironía, el modo de decir, ya estaba en aquellas canciones como marca.

A las 22, en el Torquato Tasso, Defensa 1575. Entrada: $15000.

Chango Spasiuk En tiempos espinosos para la memoria, Spasiuk propone un modo de abrazar la tradición que se proyecte hacia el futuro de la única manera que sabe hacerlo el arte que es integrando sin distingos ni exclusiones para entonces instaurar un espacio común. Desde el chamamé, todo un ámbito sonoro y cultural, el pasado y el presente se encuentran como Taco y suela para celebrar la otredad en la apuesta por hacer un mañana donde quepan esos mundos diversos dispuestos a sonar, soñar y echarse a bailar.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $4000.

CINE

Lo que no vemos Un equipo de cine alemán llega a una aldea kurda para filmar un documental sobre una anciana que honra a su hijo desaparecido con un ritual. A través de la intérprete ingresarán a una situación del presente, donde la lealtad familiar está en lucha contra siniestros intereses. La película de Ayşe Polat resulta intensa e impactante, a la manera de Rashomon, quiebra el punto de vista para mostrar desde distintas óptimas una serie de situaciones de fuerte tono político enmarcadas en el conflicto étnico que ocurre desde hace décadas en Turquía con los kurdo.

A las 15, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $550.

Dos manzanas Sigue en cartel el film de Eduardo Raspo, con Martín Slipak y Diego Cremonesi. Entre 1832 con escasos 22 años, el entonces ignoto naturalista inglés, Charles Darwin visitó la Argentina acompañando la expedición del bergantín Beagle. El viaje, de vital importancia para sus posteriores elaboraciones teóricas, le permitió una entrevista con el ya célebre Juan Manuel de Rosas, quien comandaba entonces una campaña contra el “infiel”, en el crítico período que separó sus dos administraciones.

A las 16.20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

FOTOGRAFÍA

Nuestra urgencia x vencer Una exposición que busca dar a conocer un archivo fotográfico inédito, realizado durante la década de los 80 por la reportera gráfica Kena Lorenzini. Estos registros retratan la diversidad de expresiones de lucha y masivas manifestaciones protagonizadas por mujeres pertenecientes a distintas agrupaciones por los derechos humanos, quienes tuvieron como horizonte político sostener un movimiento activo contra la dictadura civil y militar. Curadora: Cynthia Shuffer.

De Martes a jueves de 13 a 19, viernes, sábados y domingos de 13 a 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

JUEVES 28

CINE

Tres secretos Como parte del ciclo dedicado al melodrama, puede verse el film de Robert Wise, rodado con sucesivos puntos de vista teniendo presente la obra de Joseph L. Mankiewicz, Carta a tres esposas. Wise, un director lateral, más que lateral casi ladero, rozó sus mejores aciertos cuando se manifestó como un epígono sin cortapisas. Aquí, además la solidez de las actuaciones y todo eso que podría llamarse disegno que solo el Hollywood en su apogeo podía brindar, hacen más que visibles incluso a estos films declaradamente secundarios. Con Eleanor Parker, Patricia Neal, Ruth Roman, Frank Lovejoy y Leif Erickson.

A las 23, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $1600.

Ciclo Sirk El Cineclub Núcleo presenta tres títulos del realizador Douglas Sirk. Sirviéndose de los clichés del género y exacerbando las situaciones hasta el límite, el director consigue trazar un retrato de notable precisión y crudeza de la burguesía norteamericana de los años 50. Hoy será el turno de Lo que el cielo nos da, con Jane Wyman, Rock Hudson y Agnes Moorehead. Una viuda de buena familia inicia un romance con su apuesto jardinero. A pesar de pertenecer a dos mundos completamente diferentes deciden casarse, pero su amor tropieza con el rechazo de los hijos de la mujer y de su círculo social.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $1600.

MÚSICA

Manu Hattom El músico y productor celebra los diez años de su proyecto solista con un show donde recorrerá las canciones más coreadas de su discografía. Con letras sensibles que condensan lo más sincero del amor y la amistad, Hattom es un artífice de melodías melancólicas. Su estilo navega por el pop con destellos de rock e influencias latinoamericanas.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $4000.

Martín Buscaglia El artista uruguayo visita Buenos Aires. Funk, rock, calypso, cumbia, no hay etiqueta posible para este músico tan talentoso como original e inquieto. En los últimos quince años giró y dio conciertos a dúo con artistas como los brasileños Os Mulheres Negras, la mexicana Julieta Venegas, el argentino Lisandro Aristimuño y la cubana Yusa.

A las 23.30, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $7000.

ARTE

En la tierra son actos

Se exhibe la muestra que reúne algunas de las herramientas que se usaron en nuestro país para construir comunicación sobre los juicios de lesa humanidad. Cuentan sus curadores Guadalupe Marín Burgín y Federico Geller: “En las audiencias se asiste a la síntesis de una suma de confrontaciones: las que ocurren en el mismo escenario judicial y las que suceden afuera, en las escuelas y en el trabajo, en los medios de comunicación, en las paredes, discusiones y debates, atravesando todas las identidades. Con esta exhibición se logra transformar las salas judiciales en cajas de resonancia para la toma de conciencia sobre lo ocurrido y sus efectos en el presente. Para que podamos, en suma, pensar nuevas formas de enfrentar la injusticia y la impunidad”.

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Libertador 8151. Gratis.

VIERNES 29



CINE

Otra película maldita Entre un secreto a voces y un culto a punto de explotar, el cine de terror argentino sigue siendo un misterio. Aunque puede pensarse que la mecha ya prendió hace rato, y que la explosión está cerca. Esta es una de las teorías que arriesga el documental de Alberto Fasce y Mario Varela. La realización de esta película, habida cuenta del recorrido que propone, implica la legitimación de un campo cinematográfico específico, de raíces un tanto desvaídas o desencontradas, con capítulos tan sorprendentes como bizarros, y con el horizonte puesto en el auge actual del que goza el género en el cine argentino.

A las 24, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $1600.

La sociedad de la nieve En 1972, el avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba a un equipo de rugby hacia Chile se estrelló contra un glaciar en los Andes. Solo 29 de los 45 pasajeros sobrevivieron al impacto y, en uno de los entornos más hostiles del mundo, se vieron forzados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida. Se trata de una historia que ya fue contada contada en cine, libros y crónicas, y ahora lo ha vuelto a hacer el español J. A. Bayona, el realizador de Un monstruo viene a verme, basándose en un libro de Pablo Vierci.

En el Cine Arte Cacodelphia, Av. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $2000.

MÚSICA

Winona Riders La banda de rock psicodélico se presenta en vivo para tocar las canciones de su nuevo disco, El sonido del éxtasis. Desde su debut en Salas Tifón, lugar que estaba a punto de convertirse en un hito de zona Oeste, llegaron a tocar en el festival Music Wins y fueron elegidos para abrir el show de Brian Jonestown Massacre, su principal inspiración.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $3500.

Lidia Borda + Ariel Ardit Dos grandes cantantes que se unen para cantar en formato dúo y recrear tangos de todas épocas.

A las 22 en el en el Torquato Tasso, Defensa 1575. Entrada: $9000.

Cici + Lupardo Dos artistas emergentes se presentan juntas en vivo. Cici recorre la música indie, pop, rock y propiciando al mismo tiempo un universo estético desde lo visual y performático. Por su parte, Marte Lupardo se desempeña en la escena del pop porteño, fusionando trap, soul y música latina, invitándonos a una propuesta musical intelectoerótica.

A las 20, en el Club Cultural Matienzo, Av. Juan B. Justo 2959. Entrada: $4000.

Mr. Kite Una recorrida por lo mejor de Los Beatles a cargo de una banda que con más de 15 años de existencia recreando temas de todas sus épocas y de sus etapas solistas. En su trayectoria ha tocado en escenarios como The Cavern, Clásica y Moderna, Cine Teatro York de Olivos, La Dama de Bollini.

A las 20, en el Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289. Entrada: $2000.

Bluegrass Hace siete años que Angry Zeta comenzó a resonar en las calles de Buenos Aires. Con una actitud alternativa, la banda ha recorrido incansablemente escenarios desde sus inicios. Actualmente, con cuatro giras europeas y una en América del Sur en su historial, está floreciendo como una banda de folk punk/alternativa.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 764. Entrada: $3300.

SÁBADO 30

MÚSICA

Mir Nicolás Llega la Guaso Guaso Fest. El rapero bonaerense demostrará en vivo sus particulares dotes. Su experimentación con los grooves y las rimas lo ubican en un espacio bien propio que difiere del resto de la escena. Un estudioso que amplía su juego más allá del hip hop. Su admiración por artistas como Luis Alberto Spinetta o Jorge Dalto puede percibirse en varias de sus canciones, sobre todo desde su rol como beatmaker, donde se hace llamar Voyager. Esa fascinación por la música lo lleva a dominar el impacto de sus melodías. Hoy cierre el año presentando en vivo su último EP, GT. Esta noche se presenta junto a Santiki, Komp y Dirty Couk.

A las 19, en Niceto Club, Humboldt 1358. Entrada: desde $3000.

Miles 50's Este quinteto presenta la música de Miles de los años 50's. Miles Davis una de las figuras más relevantes, innovadoras e influyentes de la historia del jazz, junto con artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker o John Coltrane. Se presentan en vivo Juan Cruz de Urquiza en trompeta, Ricardo Cava en saxo tenor, Dante Picca en piano, Jeronimo Carmona en contrabajo y Eloy Michelini en batería.

A las 20, en Thelonious Club, Nicaragua 5549. Entrada: $6600.

CINE

Elijo creer Después de esa gran epopeya que fue el Mundial de Qatar 2022 empezó a circular la idea de que ni el guionista más osado podría haber escrito de esa manera el recorrido futbolístico que tuvo la Selección Argentina. En la experiencia vivida hace un año no hubo guion pero ahora sí. Y película. El documental de Gonzalo Arias y Martín Méndez ofrece una visión íntima de la experiencia vivida por la Selección Argentina. Con testimonios de Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez y Nicolás Otamendi, entre otros.

A las 14.15, 18.20 y 22.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

ETCÉTERA

Fiesta Bizarren La clásica fiesta festeja fin de año de la mano de Tambo Tambo y Alcides. “Hay que separar lo bizarro de lo bizarren”, explica su creador Nicolás Cors sobre el origen del proyecto. “Hay gente que cree que todo es bizarro en estas fiestas, y no fue esa su concepción original. Cuando empezó, ir a una fiesta con música de Nino Bravo, Sandro o Cacho Castaña, una fiesta en la que te regalan sánguches de bondiola a las 5 de la mañana, con el salón decorado con fotos de Olmedo y Porcel, era bastante raro. Pero no hay nada de bizarro en una canción de Nino Bravo o Sandro. Era bizarro el contexto de una fiesta, porque no se estilaba eso en aquel momento”.

A las 23.55, en el Teatro de Flores, Av. Rivadavia 7806. Entrada: $5000.

ARTE

Al rojo vivo Continúa muestra de Renata Schussheim. Esta no es una retrospectiva: es la apertura de “los archivos” que contienen el imaginario de una mujer pionera y multifacética, que abre el cuerpo de su obra para presentarlo desde una mirada contemporánea, invitando a un viaje con ideas convocantes, sentido del humor, sugestión y poesía. Se trata de difundir un patrimonio que acompañó e inspiró a generaciones enteras, desde el apogeo del rock argentino en los ‘80 hasta hoy.

De martes a viernes de 13.30 a 22 y sábado y domingo de 11.15 a 22, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.





