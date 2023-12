“Cuando vi al Cuervo' Larroque abrazarse con Santiago Cafiero, no sabés lo feliz que me puso.” La pincelada sobre la reunión que convocó Axel Kicillof en La Plata proviene de uno de los intendentes presentes. El mensaje fue claro: el peronismo está unido. Hubo demandas de conducción, pero con un horizonte: resistir a las medidas que está tomando Javier Milei y al Mega DNU que “viene por todo de una manera salvaje”.

Con la presencia del ex candidato a presidente Sergio Massa y el titular del Partido Justicialista bonaerenses, Máximo Kirchner, a ambos lados del gobernador, el mensaje que primó en el encuentro estuvo marcado por tener unidad de concepción. “Hay que estar organizados en el ámbito parlamentario y hay que prepararse para conducir la calle”, marcaron quienes hoy están en los puestos dirigentes del peronismo.

Hubo cruces de perspectivas respecto a los próximos pasos, pero la convicción de que las reuniones deben continuar. “Estaban quienes quieren ir más a fondo y los que consideran que es necesario aguardar el efecto de muchas medidas para que también la sociedad tome dimensión acerca de lo que se trata esto que hizo Milei”, explica un intendente.

El Decreto de Necesidad y Urgencia presentado por Milei el 20 de diciembre cambió la ecuación estratégica de la Provincia. O la materializó. La brutal desregulación de la economía propuesta por el Presidente tendría consecuencias inmediatas en caso de aplicarse. Pero ya hay iniciativas que comenzaron con el Caputazo que también fueron conversadas en la reunión. El análisis fue profundo al evaluar el golpe que le dará a la Provincia la inflación potenciada por la devaluación.

La voz de dos de los presentes fue coincidente en celebrar tres cuestiones:

Se convocó a todos. Y fueron todos. Más de setenta intendentes, legisladores provinciales y nacionales, la vicegobernadora, Verónica Magario, los senadores “Wado” De Pedro y Juliana Di Tullio, ministros provinciales como Carlos Bianco, Walter Correa, Gabriel Katopodis y Andrés “Cuervo” Larroque, la ex ministra albertista Victoria Tolosa Paz, el ex canciller Cafiero, y el recientemente elegido presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. “Hubo muchísimos abrazos entre todos”, dicen con una tranquilizadora alegría.

“Massa dejó en claro que se queda en la Argentina, y aclaró cualquier cosa que se haya malinterpretado el 19 de noviembre sobre el escenario”, cuenta uno de los presentes a este medio. “Vino, y eso es todo un mensaje”, agrega otro.

El discurso de Mario “Paco” Manrique, diputado nacional y dirigente de SMATA, fue bien recibido. “Planteó que falta conducción y que debe darse cuanto antes”, cuenta un intendente que comparte esa mirada.

Análisis de la situación

Kicillof fue el primero en hablar. Trazó un recorrido de cómo se encuentran las finanzas de la provincia. “Dijo que se piensa paliar la falta de financiamiento que va a haber y presentar propuestas porque, con lo que muestra el DNU, se van a caer muchos programas y mecanismos de asignación de recursos”, relató uno de los asistentes.

Explicó, también, que no mandará una Ley de Presupuesto, ya que no cuenta con parámetros genuinos de parte de la Nación como para tener un rumbo y poder proyectar el 2024 con precisión. “Es responsabilidad del Gobierno Nacional plantear las bases macroeconómicas para que luego cada provincia pueda elaborar sus presupuestos: hoy no tenemos un escenario claro que nos permita planificar el próximo año”, señaló al terminar el encuentro el gobernador. Sí enviará el proyecto de Ley Fiscal e Impositiva.

Como lo mencionó Kicillof en su anterior reunión con los intendentes bonaerenses días atrás, el modelo que eligieron los bonaerenses tanto el 22 de octubre como el 19 de noviembre no es el que pregonan los libertarios. “Acá no ganó Milei”, dijo aquella vez. En este encuentro volvió a hacer hincapié en lo mismo y aseguró que el trabajo estará enfocado en no ser consecuentes con el ajuste que impera desde las acciones de la presidencia.

“Axel contó que en la reunión que tuvo con Milei y el resto de los gobernadores, los que eran de Juntos por el Cambio competían por demostrar quien ajustaba más”, señala otro de los presentes.

Ese ajuste fue desglosado un poco más por Massa, el segundo en tomar la palabra. “Los primeros que van a sentir los efectos de las medidas son los jubilados, las provincias y las universidades”, cuenta un intendente sobre las palabras que pronunció el ex ministro de Economía.

También mencionó que, producto del DNU, se perderá el beneficio de la zona fría que aminoraba el costo de las tarifas de gas en el sur de la provincia. “En mi distrito eso significa que muchos pagarán entre un 30 y 50 por ciento más de gas”, advierte un jefe comunal.

Kirchner fue el tercero en hacer uso de la palabra y remarcó la importancia de sostener la unidad dentro del Congreso. Y también hizo un pedido que busca aminorar cualquier diferencia que aún quede después de las elecciones: “Discutamos lo que haya que discutir pero lejos de los medios”.

El clima y lo que se viene

“Se respiró un buen clima, como un tercer tiempo donde después del partido, y si te cagaste a patadas con los amigos, después estamos todos juntos y dejando el partido atrás.” La definición pertenece a otro histórico intendente y dirigente de la sexta sección.

Los abrazos al final de la reunión entre todos, los elogios entre Manrique de la CGT y Hugo Yasky de la CTA, la amplitud de la convocatoria y el llamado a organizarse de cara a tener una conducción ordenada, constituyó el cuadro de unidad que se llevaron los presentes.

Sobre lo que viene, tanto Kicillof como Massa y Máximo coincidieron en acompañar lo que decida la CGT, que la semana entrante hará una movilización a Tribunales y un par de días después se reunirá para evaluar qué hacer con el “clima” de paro nacional que existe, tal cual lo definió su titular, Héctor Daer.

Los tres también realizaron una convocatoria a imitar lo hecho por el Concejo Deliberante de Rosario, en Santa Fe, que fue el primer cuerpo legislativo de un gobierno local en votar un rechazo al DNU presentado por Milei. “Nos pidieron que hagamos lo mismo en nuestros distritos”, cuenta otro intendente.

Al finalizar el encuentro, el gobernador volvió a remarcar que los efectos de las medidas ya se sienten en los municipios y que muchos lo empiezan a percibir. “Todos tenemos el compromiso de defender los intereses de las y los bonaerenses: estos planes de ajuste afectan a buena parte del aparato productivo de la Argentina y, en consecuencia, la principal perjudicada es la provincia de Buenos Aires”, indicó Kicillof.