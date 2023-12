Jugó dos finales en una semana y ganó una. Central es campeón del fútbol argentino y en su fin de año no habrá grises. Ni siquiera con la derrota de anoche en el Trofeo de Campeones ante River en Santiago del Estero. El auriazul se encontró superado por el campeón de Liga Profesional y cayó por no tener reacción ante la supremacía del rival. Campaz se fue expulsado cuando faltaba media hora de juego, con el millonario ya en ventaja, y lo definió Fernández para anotar el segundo a un cuarto de hora del final. Jorge Broun, con sus atajadas, volvió a destacarse en el partido pero no fue suficiente para que el equipo recuperase competitividad en el juego.

Sin Martínez ni O’Connor, el técnico canaya se inclinó por mantener la idea de juego que desplegó el equipo en la final con Platense. Las intenciones de Russo se encontraron oprimidas por un River que dominó a voluntad el juego a partir de la injerencia de Echeverri y la pericia colectiva para trasladar la pelota. En solo un cuarto de hora lo tuvo Echeverri con una volea cruzada, Colidio con remate que desvió Broun y De la Cruz con genial tiro libre al travesaño. Con la pelota el millonario estuvo cómodo y en la mejor jugada Broun se quedó con un cabezazo de De la Cruz. River agobió a Central y Solari, frente al arquero canaya, definió abierto pero la pelota se estrelló en el palo.

No tuvo respuestas Central al ritmo que impuso el millonario. El equipo no descansó cuando la pelota llegó a Malcorra y Campaz no llevó preocupación al fondo rival. Un remate de Martínez Dupuy a las manos de Armani fue lo más importante en ataque del canaya. Central estaba a la tarea de llegar al entretiempo con el empate pero todo se frustró en una corrida de Solari, en pelota que perdió Toledo ante Barco, para el gol de Colidio al empujar un centro bajo que llegó por el segundo palo.

Echeverri desequilibró en el primer tiempo en el ataque de River. Imagen: NA.

Russo intentó recomponer al equipo en ataque con el ingreso de O’Connor, quien no fue titular por un cuadro febril que presentó horas antes. Y en su primer avance, el canaya llegó hasta el fondo: Campaz asistió a Malcorra con lúcido pase vertical y no logró Martínez Dupuy tocar el balón por el segundo palo. Pero aquella llegada quedó aislada del juego de Central. Porque el equipo no pudo en sus intentos desarticular el juego de posesión de River y la situación se agravó a falta de media hora de juego con la expulsión de Campaz por doble amarilla.

Central no dejó nunca de intentar el ataque. Pero no logró generar preocupación en el rival y Fernández anotó el segundo con zurdazo cruzado al pisar el área. Quizá la última oportunidad auriazul se fue con el gol que no le convalidaron a Bianchi por estar fuera de juego. El canaya corrió hasta el final, incluso frustrado. River llegó al cierre del partido sin correr riesgos. Controló todo en la noche de Santiago y no ganó por goleada porque Quintana se impuso siempre en el área. La derrota priva a Central de un nuevo título pero no tiñe en nada la gloria de la semana pasada, la que aún se sigue celebrando.

0 Central

Broun

Komar

Mallo

Quintana

Sandez

Toledo

Ortiz

Lovera

Malcorra

Campaz

Martinez Dupuy

DT: Miguel Russo

2 River

Armani

Boselli

Paulo Díaz

Funes Mori

Enzo Díaz

Enzo Pérez

De la Cruz

Barco

Echeverri

Solari

Colidio

DT: Martín Demichelis

Goles: PT: 40m Colidio (R). ST: 29m Fernández (C).

Cambios: ST: Desde el inicio O'Connor por Toledo (C), 16m Borja y Fernández por Solari y Echeverri (R), 21m Pirez por Funes Mori (R), 29m Giaccone y Bianchi por Lovera y Martínez Dupuy (C), 38m Lanzini y Maidana por Enzo Pérez y Paulo Díaz (R),

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Expulsado: ST: 15m Campaz por doble amonestación (C).