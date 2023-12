El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió prorrogar el Presupuesto de este año y en las próximas horas enviará a la Legislatura un pedido de endeudamiento y un proyecto de Ley Impositiva 2024, que contempla incrementos de los gravámenes patrimoniales y una solicitud para que se puedan actualizar los tributos de acuerdo con el índice de inflación.



La administración bonaerense también mandará al Poder Legislativo un proyecto para prorrogar las emergencias vigentes e incluirá una solicitud de endeudamiento por el equivalente en pesos de US$ 1.800 millones para hacer frente a los servicios de deuda del año próximo.



Un importante funcionario provincial indicó a Télam que la idea es que las iniciativas se aprueben la semana que viene en ambas cámaras, en sesiones convocadas para el jueves 28, y adelantó que existe "buena predisposición por parte de legisladores e intendentes del PRO y de la UCR".



En el marco de esa negociación, los jefes comunales solicitaron a la Provincia que se contemple la creación de un nuevo fondo para los municipios y reclamaron mayor agilidad en el envío de los pagos de dinero adeudado por IOMA, el IPS e Infraestructura.



Las fuentes del Poder Ejecutivo precisaron que la decisión de prorrogar la actual Ley de Leyes -que contempló gastos por $6,9 billones- responde a la ausencia de pautas y proyecciones oficiales respecto de las variables macroeconómicas para el año 2024, pero destacaron que el objetivo seguirá siendo "atender las necesidades de los sectores más vulnerables, afrontar obligaciones de deuda, y asistir a los municipios que lo requieran".



"Aún no sabemos con qué recursos contará la provincia el año entrante o si se mantendrán las transferencias no automáticas", describieron en el Gobierno bonaerense, desde donde consideran vital que se mantenga el dinero que se gira en concepto del Fondo de Seguridad y la actualización por inflación del Consenso Fiscal, entre otros.



Las mismas fuentes remarcaron que si bien la Provincia recibió hasta el momento el 40% de la totalidad de las transferencias no automáticas, ello "no es casualidad, sino que responde a que el distrito habita el 40% de la población del país, representa el 50% de la producción y aporta el 40% de la recaudación".



Aclararon los voceros que, además, "la provincia no tiene gastos excesivos sino que tiene recursos insuficientes y posee el menor gasto per cápita de todo el país y es la segunda en menor cantidad de empleados públicos por habitante".



Por otro lado, se enviará a la Legislatura una solicitud de endeudamiento -que dejará sin efecto el pedido formulado semanas atrás, que no fue tratado por falta de acuerdos con la oposición- en pesos u otras monedas por el equivalente en pesos a US$ 1.800 millones.



Se destacó que se trata del mismo monto que la provincia deberá abonar en los vencimientos que tiene previstos para 2024, que incluye el pago de la deuda en moneda extranjera (de capital e interés) producto de la reestructuración de la deuda contraída durante la gestión anterior.



Ante la posibilidad de que el Gobierno nacional decida no financiar más obra pública, la administración de Kicillof incluyó en el pedido de endeudamiento un artículo que permite redestinar remanentes que no se utilizaron de créditos otorgados y autorizados por los organismos multilaterales.



Por otra parte, la Ley Fiscal, que determina cada año el valor de todos los impuestos provinciales, busca continuar con la premisa de dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria, haciendo hincapié en la solidaridad de los sectores con mayor capacidad contributiva, y atendiendo la realidad de las pymes.



De ese modo, en el caso del Impuesto Inmobiliario se establecen topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto al año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio: el 90% de los contribuyentes tendrán aumentos iguales o menores al 200% y el 10% restante tendrán subas del orden del 300%.



"Si tenemos en cuenta que la inflación acumulada entre enero 2023 y febrero 2024 se proyecta en más del 300%, la mayor parte de las partidas tendrán aumentos por debajo de la inflación", se explicó.



A la vez, se apuntó que se analiza la posibilidad de actualizar las tasas que se cobran para la carga y descarga en Puertos o el Inmobiliario Rural "dado que se trata de los sectores concentrados que fueron más beneficiados por las medidas dispuestas por el gobierno de Javier Milei".



Con todo, se mantendrá la estructura actual del Impuesto a los Ingresos Brutos y se indicó que "en algunos sectores específicos se avanzará en una equiparación con topes del Consenso Fiscal y respecto de las demás jurisdicciones".



La provincia pretende que, tal como ocurre en otras jurisdicciones, haya ajustes de los impuestos bonaerenses atados a la inflación a lo largo del año.