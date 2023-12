La historia de los adolescentes Nick y Charlie, Heartstopper (HS) cautivó a miles de lectores alrededor del mundo desde su primera presentación en 2018 y sumó millones de fanáticos cuando la tira de webcomics fue adaptada para Netflix en 2020. Ahora se presentó el quinto tomo, Creciendo Contigo, de la novela gráfica creada por Alice Oseman y se hizo en simultáneo para Argentina y Reino Unido. El evento congregó a más de 250 personas, lo que habla de la popularidad del fenómeno.

La historia —aunque en particular la serie de Netflix— es elogiada y criticada en partes iguales por propios y ajenos a la comunidad, pero algunos puntos son innegables en tanto su aporte a los nuevos relatos acerca de nuestras historias, nuestros personajes y nuestras voces.

Julián y Uriel están en pareja hace pocas semanas. Ambos son fanáticos de HS; uno empezó a enamorarse de la serie y otro está en los fandoms desde la salida del tomo tres en papel. "La relación de Nick y Charlie es muy tierna, me sensibiliza un montón", dijo Julián, a lo que Uriel agregó: "Cada personaje está por algo e intenta dar un mensaje. Más allá de la historia en sí, con cada personaje lográs identificarte", dice a SOY.

Algo más que las relaciones

El tratamiento de otros temas que no necesariamente tienen que ver con ser parte de la comunidad es otro punto fundamental para los lectores más férreos de la tira. Las autolesiones o los trastornos alimenticios es algo que tanto Malena como Sol, presentes en el evento, destacan. "Tengo 23 años y es el libro que hubiera querido leer cuando era adolescente. Siento que es algo que podría leer cualquier persona y que va ayudarla a entenderse”, comenta Sol quien tiene en sus antebrazos tatuada una escena de la historia.

Malena cuenta que en el fandom de internet se encontró con muchas personas que disfrutan como ella de los libros, de hecho tiene una cuenta dedicada a la lectura de la cual gran parte está dedicada a HS. "Estoy estudiando para docente y es un libro que voy a usar para mis clases definitivamente. Se puede abordar desde la ESI a un millón de cosas más", contó Malena en relación al amplio espectro de temáticas que la serie aborda.

En la presentación del quinto tomo de Heartstopper en Yenni Santa Fe.





Expectativas

Agustín tiene menos de 20 años y todavía no vio la serie. Está esperando a que termine para poder mirarla toda junta y criticarla si hay que hacerlo. Leyó todos los libros, al principio con cierto recelo: ¿Qué pasaría si después de leer se diera cuenta que nunca podría tener eso de lo que leyó? “Algunos critican que fuera utópico y es un miedo que yo tenía: que vea lo que yo no iba a poder tener y que me ponga mal. Pero cuando lees ves que es súper real, no sólo las situaciones sino también el modo de resolver sus problemas", relata Agustín.

El miedo de Agustín refleja la gran cantidad de críticas que recibió HS (en particular la serie) por ser “irreal”—remárquese las comillas, es un libro de ficción—. Pero, ¿para qué sirve entonces la literatura, sino es para pensar mundos distintos? José y Lucas llegaron a esta historia por parte de una amiga, quien le prestó un primer libro. Son pareja hace 15 años y siempre compartieron el gusto por la lectura, aunque por cosas distintas: a José le gustan los clásicos y Lucas amó Crepúsculo…Aún así, cuando comenzaron a ver la serie en Netflix empezaron a leer todos los tomos.

"Fue empezar a leer y enamorarnos de todo, además de sentirnos muy identificados” —relata josé— “Lo sentimos tan nuestra a una historia aunque es británica pero la sentimos como que es de acá". Él tiene 40 años y dice que fue “como vivir de nuevo una etapa de adolescencia y exploración”. “Soy bisexual, él es gay (Lucas), así que imaginate como nos habló a nosotros esta historia".

Respecto a la cercanía de las historias, Melisa Corbetto, traductora y editora de Heartstopper para Argentina de la mano de VR Editoras remarcó que “es parte de la escencia de HS”. “Alice es muy cercana a su lectores y nosotros buscamos transmitir eso de una forma que se adapte a nuestros lectores, son culturas bastante distintas”, aclaró la escritora.

Andy, lectora que crea contenido para redes sociales, agradece este lenguaje por el modo en que permite tratar “con temas que cualquier lector puede identificarse”. También, agregó: “Siento muy cercano al texto como parte de la comunidad y en este sentido marcó tendencia, porque si bien había otros libros LGBTIQ+ con este te podés conectar con los personajes de otra manera, más real”. Para Andy, una aspecto fundamental es la visibilización bi que a veces pasa desapercibida.

La tapa del quinto tomo publicado por VR.

Novedades de la pareja Heartstopper

En este quinto tomo, Nick y Charlie están más enamorados que nunca y dan un paso muy importante en su relación —entiéndase, en palabras de su traductora, hicieron el “chucu chucu”—. En paralelo, Nick empieza a visitar universidades para el próximo año, entonces una duda se instala en su cabeza: ¿será capaz de vivir sin Charlie? ¿Soportarán una relación a distancia?

La historia no presenta demasiados problemas extravagantes ni grandes audacias literarias ni tramas épicas, pero presenta por primera vez en mucho tiempo un espacio seguro para resguardarse desde la literatura, el cómic y la ficción de un mundo que silencia nuestras historias. Esta es la gran novedad de la historia que presenta Alice Oseman, sencillez y cotidianidad, miedos e inseguridades más viejas que el mundo —¿Quiere estar conmigo del modo que yo quiero también? ¿Cómo digo esto o aquello? ¿Cómo hablo con él tal cosa?— y presenta soluciones sencillas que parecen milagrosas, simplemente porque nunca esperaríamos que los personajes tengan, como algunos critican, “tan claras las cosas”.

“Nos escriben mucho para agradecernos por la elección de ciertas palabras o frases, también cosas con las que se ríen”, dice Corbetto, que agrega que ser editora de literatura juvenil “es muy gratificante” porque los lectores “vienen mucho a vos a través de las redes” y destaca que “Heartstopper es otro nivel”. “También pasa algo muy lindo cuando se acercan papás o adultos a decirnos este es el libro que tuve que haber leído de chico o que nos cuenten que lo leen con sus hijos y que les ayudó a abrir ciertos diálogos”.

Mijail y Alejo también son pareja, desde hace 5 años y conocen a HS desde el principio. Alejo dice que entre sus amigos pegó más Euforia —una trama de drogas, sexo y poca responsabilidad afectiva entre adolescentes no muchos más grandes que los de HS— pero que con su pareja disfrutaron mucho esta tira. "Si cuando era más chico hubiese vivido en un clima distinto, por ahí hubiera tenido lo que ellos. Yo no podía hace 10 años hablar tanto de estas cosas como ellos”. Por eso esta historia cautiva tanto: porque hace imaginar que tal vez, en poco tiempo, nadie tenga excusa para decir que no sabía de qué le estábamos hablando. Porque estaba todo ahí, en una serie de Netflix. En una vidriera en la librería.

Kit Connor y Joe Locke, los actores de la saga para adolescentes escrita por Alice Oseman, una escritora inglesa sub30. El resto del elenco lo integran jóvenes lgbt+