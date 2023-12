La Multisectorial Rosario en Defensa del Pueblo Argentino se declaró en estado de alerta y movilización y confeccionó ayer un documento en el que repudia y rechaza el DNU presidencial y sus implicancias: no a la quita de los remedios a los jubilados; no al aumento de precios de los alimentos; no a la desregulación de los alquileres, no a la pérdida del poder adquisitivo del salario, no a la quita de subsidios (transporte, energía, y gas), no a la destrucción de la Industria nacional, no a la quita de Ayuda Social a los mas necesitados, no al desguace del Estado, no a la liberación de la importación. Las organizaciones sindicales, sociales y de pequeñas y medianas empresas firmantes del comunicado se reunieron ayer en la sede de Luz y Fuerza donde además acordaron la adhesión a la jornada nacional de movilización y a la concentración de las 12 frente al Palacio de Justicia en Ciudad de Buenos Aires.