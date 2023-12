TEATRO

Habitación Macbeth

A través del cuerpo de un actor encontrado en la fosa del teatro, las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público. En esta versión para un actor, Pompeyo Audivert lleva la actuación a una situación extrema, a un pulso de vértigo y deslinde, mostrando el esqueleto que sostiene la tragedia shakespeareana como un fenómeno paranormal de naturaleza metafísica. Después de tres años en el Centro Cultural de la Cooperación, comienza una nueva temporada en el teatro Metropolitan. Escenografía de Lucía Rabey, iluminación de Horacio Novelle, vestuario de Luciana Gutman y música, composición y ejecución de cello en vivo por Claudio Peña.

Viernes y sábado a las 20, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343.

Entrada: desde $9500.

Quieto

Renzo queda viudo y se encierra en su casa sin querer ver a nadie. Julieta, su hija, decide instalarse un fin de semana en el departamento de su padre. “Quieto es un padre en su sillón. Una hija que vuelve a rescatarlo de su cueva de recuerdos. Una acumulación de palabras no dichas que intentarán decir lo innombrable. Quieto es un encuentro. Nada quedará igual”. Así es como se presenta esta obra de Francisco Lumerman, con escenografía de Rodrigo González Garillo, iluminación de Matías Sendón, y vestuario de Paola Delgado. La producción ejecutiva es de Alejandra Menalled y la asistencia de dirección de Fabiana Ferrada. Con Miguel Ángel Rodriguez y Florencia Naftulewicz. Estreno: viernes 2 de febrero. Las entradas ya están disponibles por Alternativa Teatral.

Viernes a las 21 y sábados a las 18, en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419. Entradas: $7000.

MÚSICA

Estudio Bar

Este nuevo simple marca el regreso de Mostruo!, el grupo platense integrado por Kubilai Medina, hijo del mítico bajista de Manal Alejandro Medina. Cuenta la leyenda que, después de grabar su disco debut, Grosso, fueron elegidos por Gustavo Cerati como una de las revelaciones de 2006, y su primer tema representativo (“Dios”) sonó por los parlantes del estadio Monumental cada vez que Soda Stereo estuvo a punto de salir a escena en 2007. Grabado entre 2019 y 2023, “Estudio Bar” tiene letra del guitarrista Lucas Finocchi, y se presenta como “una canción sobre el fin del mundo y la repetida sensación de que lo cotidiano se pervierte irremediablemente”. Funciona también como adelanto del próximo disco del grupo, sucesor de Moderno (2019), su quinto trabajo, al que antecedieron La nueva gran cosa (2008), Perfecto(2011) y Profunda desorganización (2014). El nuevo álbum del ahora sexteto (con el agregado de Carmen Sanchez Viamonte como invitada en coros) está anunciado para 2024.

En Vivo C.C.Richards

El último lanzamiento del ahora quinteto El Robot Bajo el Agua es un EP con cinco temas que sirven de testimonio sobre lo que sucedió durante sus dos shows a sala llena con los que regresaron a los escenarios porteños el 9 y 10 de junio del 2022. La banda liderada por Nicolás Kramer (ex-Jaime Sin Tierra) había entrado en pausa entre 2010 y 2019, pero la edición de El lado velado significó su regreso discográfico, con una nueva formación que se completa con Norman Mac Loughlin en bajo, teclados y programaciones, Li Francucci en guitarra, Marcelo Borrello en teclados y Alejandro Allal en batería. Este nuevo EP fue grabado en vivo por Maxi Leivas, con mezcla y mastering a cargo de Norman Mac Loughlin en Estudio Daktari.

ONLINE

Yellowjackets

Resulta un tanto irónico que el estreno de La sociedad de la nieve, de J. A. Bayona, coincida con el lanzamiento en Netflix de esta serie que comparte al menos un elemento narrativo central. Aquí no es un grupo de rugbiers quien sufre un accidente de aviación sino un puñado de chicas adolescentes, integrantes de un equipo de fútbol (soccer, teniendo en cuenta el origen) que luego de la caída quedan varadas en un sitio aislado y salvaje. Allí se acaban las diferencias, ya que la creación de Ashley Lyle y Bart Nickerson, más allá de la antropofagia que rápidamente es explicitada, se entrega a una narración con un pie apoyado en el clásico El señor de las moscas. La historia va y viene en el tiempo; en el presente, rostros más que reconocibles del cine indie de los 90 encarnan las versiones adultas de los personajes, con Christina Ricci, Melanie Lynskey y Juliette Lewis a la cabeza. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió durante esos seis meses libradas a la suerte? Esa es la innombrable cuestión.

Caballos lentos

Una de las series más populares de Apple TV+ está de estreno con su tercera temporada. Nuevamente, Gary Oldman, Jack Lowden y Kristin Scott-Thomas se prestan a un juego de espionaje basado libremente en la novela Slow Horses de Mick Herron. Claro que el nivel de los miembros del equipo sigue siendo el de los parias de la agencia, relegados a casos sin importancia. Hasta que algo ocurre y las cosas se complican, desde luego. A diferencia de las temporadas previas, donde los discusiones a puertas cerradas marcaban el ritmo de la trama, los creadores se despachan ahora con un cambio de registro inesperado, mucho más cercano a las acciones y reacciones físicas, a partir de un caso de secuestro.

CINE

Maestro

Todavía puede verse en algunas pocas salas y, además, ya está disponible en Netflix el nuevo largometraje de Bradley Cooper como actor y realizador. Sin abandonar el ambiente musical de su reversión de Nace una estrella, Cooper entrega una particular biopic del legendario compositor y director de orquesta Leonard Bernstein, centrada en gran medida en la relación con su esposa Felicia, encarnada por Carey Mulligan. En la tradición de los melodramas clásicos, apoyado en un extenso flashback que reduce la pantalla a un formato académico y se acomoda en los contrastes del blanco y negro, la estrella de Hollywood interpreta a otra figura rutilante de la Meca del Cine, aunque su rostro fuera más conocido gracias a los conciertos y no tanto por las bandas de sonido que supo componer. Más allá de los éxitos creativos, el relato le dedica bastante tiempo a la convulsionada vida sentimental del protagonista, que no logra eclipsar la intensa relación matrimonial junto a su “amor de toda la vida”.

La secta del Himalaya

El horror llega de Tailandia: puede verse en salas de cine este reciente largometraje dirigido por Sophon Sakdaphisit y que, dicen, está basado en hechos reales. Una familia alquila un condominio y, en una inversión de los usuales clichés terroríficos, rápidamente demuestran ser miembros de un extraño culto satánico cuyos objetivos no resultan sencillos de dilucidar. Las presas son, desde luego, los dueños de la casa, que de a poco descubren que los extraños sucesos que los rodean tienen una razón de ser. Con su calculado sentido de lo ominoso y un ojo puesto en el detalle de la psicología de los personajes y su situación económica, se trata de un buen antídoto al cine de terror más anquilosado.

TV

Filmoteca

El programa cinéfilo por excelencia de la televisión nacional, conducido por Fernando Martín Peña y Roger Koza, se despide de 2023 con un especial de “Cine argentino perdido y recuperado”. Mañana a la madrugada, justo durante las primeras horas del nuevo año, el dúo dinámico presentará una rareza dentro de la filmografía de Hugo del Carril (y de la cinematografía argentina en general). Se trata de La calesita, producida en 1963 para la televisión pero filmada en 35mm, razón por la cual disfrutó en su momento de un lanzamiento en salas de cine en una versión reducida de 100 minutos. A partir del tango compuesto por Cátulo Castillo y Mariano Mores, el film pasa revista a una serie de personajes y situaciones costumbristas del pasado a partir de los recuerdos de un “calesitero” reflexivo. Como si eso fuera poco, al finalizar la proyección Filmoteca también presentará los únicos fragmentos del programa de tevé homónimo que se conservan.

Hoy después de la medianoche, por la Televisión Pública.

Adiós I-Sat

Esto no es una recomendación sino un homenaje a una señal de cable que acompañó a los televidentes durante treinta años, marcando a varias generaciones, en particular a aquella que atravesó los años 90. Quedan sólo dos meses para disfrutar de I-Sat hasta que salga definitivamente de la grilla a finales de febrero próximo, una buena excusa para repasar en la memoria sus ciclos de cine de autor, películas de culto y otras yerbas de toda clase y tenor. El canal de cable también fue un refugio para mucho del Nuevo Cine Argentino, compartiendo pantalla con series, algún que otro reality show y varias sitcoms alejadas del mainstream, apoyando férreamente el subtitulado. ¡Que en paz descanses, I-Sat!