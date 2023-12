El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este jueves una acción defensiva en el océano Atlántico en respuesta a la llegada de un buque de guerra británico a las costas de Guyana, lo que disparó nuevamente la tensión entre los países sudamericanos que mantienen una disputa territorial. Minutos antes el gobierno venezolano había condenado el envío británico en un comunicado en el que pidió a Guyana "tomar acciones inmediatas para el retiro del buque y abstenerse de seguir involucrando potencias militares en la controversia".

Una respuesta "proporcional"

"He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sobre el Caribe oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensivo como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país", dijo Maduro. El anuncio lo hizo frente a la cúpula militar, durante una reunión que fue transmitida en cadena nacional por radio y televisión, en la que se comunicó con un grupo de efectivos castrenses que concretaron "la primera fase" de esta operación, que consistió en un despliegue sobre tierra y aguas del estado de Sucre, al nordeste del país.

Maduro no dio detalles sobre el alcance y la duración de esta operación pero insistió en que la llegada del HMS Trent británico es una "amenaza inaceptable" que constituye una "ruptura" de los acuerdos que suscribió con su par guyanés, Irfaan Ali, el pasado 14 de diciembre, cuando se comprometieron a no amenazarse mutuamente y evitar incidentes relacionados con la disputa. "Venezuela no se puede quedar de brazos cruzados frente a una amenaza, estamos respondiendo en la medida proporcional", aseguró el mandatario tras reiterar que apuesta por la diplomacia y la paz.

El líder chavista criticó que Guyana haya desoído los pedidos de Venezuela de no aceptar la llegada del barco británico a sus costas. La primera fase de los ejercicios militares venezolanos contó con 5.682 combatientes, según la transmisión, que mostró aviones de guerra patrullando la zona y la consigna en radio de "rol de combate". Participaron aviones caza F-16 y Sukhoi rusos, además de buques, patrulleros oceánicos y vehículos anfibios. Los ejercicios fueron desplegados muy cerca de Trinidad y Tobago, frente a los límites de aguas en disputa con Guyana.

"Somos unos guerreros"

La llegada del HMS Trent rompe una frágil tregua entre ambos países dentro de una centenaria pugna por el territorio Esequibo, rico en petróleo, tras una reunión en San Vicente y las Granadinas entre Maduro y su par guyanés, Irfaan Ali, en la que ambos se comprometieron a no escalar a un conflicto militar. "Creemos en la diplomacia, en el diálogo, en la paz", señaló Maduro.

"Pero nadie debe amenazar a Venezuela, nadie se debe meter con Venezuela. Somos hombres de paz, somos un pueblo de paz, pero somos unos guerreros y esta amenaza es inaceptable para cualquier país soberano, inaceptable la amenaza del decadente, putrefacto, eximperio del Reino Unido. No la aceptamos", advirtió el mandatario de izquierda. El 18 de diciembre el jefe de la diplomacia del Reino Unido en América, David Rutley, reafirmó el respaldo del gobierno británico a Guyana, en una reunión en Georgetown con Ali.

Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160 mil kilómetros cuadrados al oeste del río del mismo nombre. La disputa por el Esequibo no causó problemas entre ambos países vecinos ni para el resto de la región hasta 2015, cuando se descubrió un gigantesco yacimiento de petróleo, considerado la segunda mayor reserva mundial, en una zona del océano Atlántico correspondiente al área en cuestión.

Tras el fracaso de varias iniciativas para resolverlo, Guyana llevó en 2020 el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, que en un fallo reciente pidió "abstenerse de cualquier acción que modifique la situación actualmente vigente en el territorio en disputa", pero Venezuela reiteró que no reconoce la competencia de ese tribunal.

El conflicto territorial se remonta al siglo XIX, cuando un fallo de 1899, defendido desde Guyana, estipulaba que Venezuela renunciaba al Esequibo, aunque más tarde se retractó de ello. Caracas, por su parte, se apoya en el Acuerdo de Ginebra de 1966 firmado entre el Reino Unido (antigua potencia colonial de Guyana) y Venezuela, en el que reconocían al Esequibo como un territorio en disputa.

Las tensiones entre ambos países se acentuaron luego de la celebración de un referéndum sobre la soberanía del Esequibo el 3 de diciembre en Venezuela, que despertó el temor de un conflicto armado entre vecinos. En un comunicado, el Ejecutivo de Maduro rechazó de manera categórica la llegada del buque británico a las costas de Guyana, algo que fue anunciado el jueves de la semana pasada por la cadena británica BBC.

A juicio de Venezuela, la presencia de la nave militar es "extremadamente grave", ya que está acompañada de declaraciones de Reino Unido, al que ven como un "despojador" del territorio en disputa, por haber sido Guyana una colonia británica hasta 1966. "Estas declaraciones han estado igualmente sincronizadas con acciones del Comando Sur de los Estados Unidos, lo que se convierte, a todas luces, en una amenaza directa a la paz y la estabilidad de la región", advirtió el gobierno de Maduro en el escrito.

Venezuela, que "se reserva todas las acciones" para "defender la integridad marítima y territorial de la patria", advirtió a la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que facilitaron la reunión sanvicentina, que estas acciones "son contrarias al espíritu de paz y entendimiento" acordado. El buque británico se desplazó al Caribe para luchar contra el tráfico de drogas a principios de diciembre, aunque suele operar en el mar Mediterráneo.

Optimismo en San Vicente

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, dijo este miércoles que se siente "bien optimista" de que continúe con "buen espíritu" el diálogo entre Venezuela y Guyana por la disputa fronteriza del Esequibo. Gonsalves, que ejerce de interlocutor entre los países sudamericanos en esta controversia, afirmó que aunque Venezuela está preocupada por la presencia de un buque británico, Guyana ha garantizado que no es una amenaza.

"Lo que espero es que ocurran menos sucesos que puedan llevar a una interpretación de provocación o amenaza", indicó Gonsalves, quien consideró que ambos países "tienen la madurez suficiente para continuar el diálogo y la búsqueda de la paz". Gonsalves, en declaraciones a la emisora estatal NBC, sostuvo que el HMS Trent "no es un extraño en la región", ya que en el pasado ha ayudado en operativos antidrogas, tráfico de personas y en situaciones de búsqueda y rescate.

"Tengo entendido que el barco tiene una capacidad militar muy limitada", aseguró Gonsalves, en un intento por tranquilizar a Venezuela. Según se informó, el HMS Trent llegó a Barbados el día de Navidad, para luego partir a Guyana, aunque se espera que no atraque en la capital, Georgetown.

"El HMS Trent irá este mes hacia Guyana, nuestro aliado regional y socio en el marco de la Commonwealth, por una serie de compromisos en la región", indicó la semana pasada el ministerio británico de Defensa en un comunicado en el que no dio más detalles. El buque debe participar en maniobras militares con otros aliados de Guyana. Londres ya había mostrado su apoyo a este país con un viaje previo de David Rutley, jefe de la diplomacia británica en América.