El astro francés Kylian Mbappé ingresó hoy en sus últimos seis meses de contrato con Paris Saint-Germain (PSG) y se convirtió en agente libre para negociar su futuro deportivo desde el 1 de julio, lo que será uno de los grandes temas de la agenda futbolística mundial durante el primer semestre del año.



El campeón mundial en Rusia 2018 y goleador de Qatar 2022 se debate esencialmente en dos posibilidades: extender su vínculo en París o decidir finalmente su partida al Real Madrid, club con el que coqueteó en anteriores mercados de pases.



La "Casa Blanca" lo tiene como un viejo anhelo y esta semana mantendrá un contacto con el entorno del futbolista para conocer si está dispuesto a negociar su incorporación de forma directa, sin intervención del PSG.



El diario español Marca asegura que la entidad presidida por Florentino Pérez "no aceptará ambigüedades ni evasivas" del delantero francés, como ya ocurrió en el pasado cuando finalmente renovó con PSG después de mantener tratativas con el Madrid.



La dirigencia española le presentará las mismas condiciones de contratación: un salario anual de 26 millones de euros netos y una prima de fichaje de otros 130 millones. "Por descontado, Mbappé llegaría como el mejor pagado de la plantilla atendiendo a su status de mejor futbolista del mundo, pero en la tesorería blanca hay líneas rojas bien delimitadas. No se cometerán excesos ni entrarán a competir con las astronómicas cifras que le paga el PSG y con las que puede volver a tentarlo", publica el diario español.



En Real Madrid creen que la posible llegada del delantero de 25 años "es ahora o nunca" y confían en el éxito de su estrategia, ya que en esta ocasión, no existe urgencia por cerrar su transferencia como sí la había cuando la partida de su compatriota Karim Benzema era un tema decidido.



En la actualidad, el plantel del italiano Carlos Ancelotti cuenta con atacantes jóvenes con presente y futuro como el inglés Jude Bellingham y los brasileño Vinícius Jr. y Rodrygo, a quienes se sumó recientemente Endrick (17 años), un proyecto de crack a mediano plazo.



Además, por los pasillos del Santiago Bernabéu, circula un rumor con tono de certeza: que el noruego Erling Haaland acabará vestido de blanco cuando decida poner fin a su estadía en Manchester City (tiene contrato firmado hasta 2027).



Mbappé rechazó en agosto pasado una mudanza a Arabia Saudita cuando Al Hilal presentó una oferta récord mundial de 332 millones de dólares para llevarlo a la Saudi Pro League.



Por entonces, el delantero mantuvo una tensa relación con el club parisino, que lo bajó de una gira por Asia y lo hizo entrenarse a contraturno con la amenaza de no utilizarlo más debido a su reticencia para renovar contrato.



Finalmente, Mbappé regresó a la consideración del entrenador español Luis Enrique con la aprobación del dueño del club, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, pero sin extender su vínculo.



Desde entonces, engrosó su estadística con el PSG marcando 18 goles en la Ligue 1, de la que es máximo anotador, y otros tres en la Liga de Campeones de Europa, un objetivo pendiente en la carrera del jugador.



Mbappé lleva anotados 223 goles y entregadas un centenar de asistencias en 282 partidos con el club parisino, que desde la temporada pasada lo tiene como su mayor goleador histórico.



En el seleccionado de Francia (46 goles, 75 partidos) está a diez tantos de lograr ese mérito que hasta el momento ostenta su compañero Olivier Giroud.