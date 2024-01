La cineasta Sofia Coppola regresa a la dirección con nuevo film Priscilla, biopic inspirada en la vida de la esposa de Elvis Presley. La película pretende ofrecer una nueva mirada a los aspectos menos conocidos de la vida del icónico cantante, mientras explora la complejidad de la relación que ambos mantuvieron a lo largo de los años. Cailee Spaeny (Mare of Easttown) y Jacob Elordi (Euphoria) son los actores que interpretan a Priscilla y Elvis, en esta historia que toma como punto de partida el libro de memorias Elvis and Me, escrito por la propia protagonista. (En Cines del Centro, Cinépolis, Nuevo Monumental y Showcase)