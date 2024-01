Familiares y vecinos de la mujer de 71 años asesinada y encontrada en un pozo el 27 de diciembre pasado, en su casa de Vicente Medina al 4700, se movilizaron y pidieron justicia en Puente Gallego. “Fue víctima de la delincuencia. Le robaron sus pertenencias”, dijo Celeste, la hija de María Isabel Pereyra. "Le podrían haber robado, pero no dejarla tirada como un perro. Hacía tres meses se había mudado a la casita, vivía sola y nosotros la íbamos a visitar. Cuando la fuimos a ver, encontramos todo revuelto, faltaban sus pertenencias y la encontramos como la encontramos”, dijo la mujer en Canal 3. La investigación quedó a cargo del fiscal Patricio Saldutti. “Sé que se mueve. No quiero que quede como un caso más. Ella no se merecía esto. El que la conoció en Puente Gallego, Tío Rolo o en Hume sabe que no era una mala mujer”. El día del hallazgo trascendió que la mujer vivía en una casa que era lindera a otra que estaba en la parte de adelante, cuyos ocupantes no fueron hallados durante el operativo policial por el crimen.