La Selección Argentina tendrá un 2024 muy movido. En el primer semestre del año, jugará cuatro amistosos en fechas FIFA. Los primeros dos serán entre el 18 y 26 de marzo, y los restantes entre el 3 y 11 de junio. Aún no se han confirmado los rivales a los que enfrentará, pero todo indicaría que los dos primeros podrían ser en Europa y el resto en los Estados Unidos.

Pero antes de que la pelota comience a rodar para el equipo argentino, su entrenador Lionel Scaloni tiene la intención de charlar varios temas con el capitán, Lionel Messi. “Quedé en volver a hablar con Leo, también lógicamente porque aparte de que es el capitán, tengo una gran relación con él”, había declarado el conductor en Miami. De hecho, se esperaba una reunión entre él y Messi en Rosario solicitada por el hombre de Pujato, pero finalmente no se dio.

Según pudo averiguar Página/12, el cónclave no se llevó a cabo por el revuelo mediático que se generó en la previa. Es más, el entrenador santafecino viajaría a Miami a fin de enero para observar las instalaciones que utilizará la selección Nacional durante la Copa América, y como el delantero reside allí, programarán un día para verse cara a cara.

Scaloni llegó al país unos días antes de fin de año para pasar las Fiestas junto a sus padres. Por su parte, el delantero arribó a Funes, a 40 kilómetros de Rosario, el 17 del mes anterior para estar junto a su familia, con la intención de recibir la Navidad en la intimidad. El último jueves, Messi regresó a Miami para comenzar la pretemporada con el Inter. Y este fin de semana, el técnico hará lo mismo pero rumbo a Mallorca, donde reside junto a su mujer, Elisa Montero, y sus hijos Ian y Noah.

¿Por qué Scaloni le solicitó una reunión a Messi?

El orientador santafecino quiere charlar con el capitán sobre varios temas. Primero, por el recambio de jugadores del plantel pensando en la próxima Copa. Scaloni pretende convocar cinco caras nuevas en los amistosos de marzo, y para ello deberá darle descanso a varios campeones del mundo que perdieron terreno en las últimas convocatorias.

En segundo lugar, cambios en la planificación de los entrenamientos, ya que algunos estaban anunciados en un horario determinado y se terminaron retrasando. Además, los futbolistas solicitaron un día libre para ver a sus familiares y amigos. Tercero, por la organización de los amistosos de marzo. El cuerpo técnico quiere que se desarrollen en Europa o en los Estados Unidos, mientras que la dirigencia de AFA tendría arreglado que se llevarán a cabo en Asia, por un acuerdo económico. Cuarto, la falta de organización en los viajes, como por ejemplo cuando se enojó en el hotel en Pekín por las cantidad de personas amontonadas para pedirles autógrafos a sus jugadores.

Por estas cuestiones que a Scaloni no le gustan, y antes de ratificar su continuidad hasta la Copa América 24 inclusive, el entrenador tiene pensado también reunirse con Claudio Tapia, para escuchar del presidente que no volverán a pasar.

¿Qué le depara a la Selección Argentina en este 2024?

El campeón disputará el torneo más importante a nivel continente, que será la Copa América, entre el 20 de junio y el 14 de julio. Debutará en la fase de grupos frente a Trinidad y Tobago o Canadá el 25. Cinco días más tarde, se medirá ante Chile, y el 29 de junio cerrará su participación contra Perú. Luego, dependerá de su rendimiento y los resultados obtenidos la continuidad o no en el torneo de selecciones.

Una vez concluida la Copa América, el seleccionado se preparará para las tres ventanas de eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026. En septiembre, recibirá a Chile y luego viajará a Colombia. En octubre, visitará a Venezuela y será local ante Bolivia. Y en noviembre, enfrentará a Paraguay en Asunción y jugará en su casa frente a la Selección incaica.

El conjunto nacional arranca el 2024 en lo más alto del ranking FIFA, y el objetivo es permanecer allí durante este año. La última actualización realizada por la madre del fútbol mundial muestra a Francia en el segunda ubicación, y a Inglaterra completando el podio. El elenco albiceleste suma 1.855,2 puntos, mientras que el subcampeón del Mundial de Qatar tiene 1.845,44 unidades e Inglaterra quedó con 1.800,05.

La primera ubicación de Argentina se debe al buen desempeño logrado durante el 2023 tras haber ganado el Mundial de Qatar. No se iguala al 2022 por haber ganado la tercera estrella, pero el año pasado fue casi perfecto, demostrando que siempre hay un capítulo más por escribir en la historia y que no todo está conseguido.

Así fue como lo logró el 21 de noviembre, por la última fecha de eliminatorias, cuando le ganó 1-0 a Brasil en el Maracaná, propiciándole su primera derrota como local en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas, en un encuentro marcado por incidentes: represión policial a los hinchas, detenidos en las comisarías de Río de Janeiro que dejó heridos. El único tanto lo marcó Nicolás Otamendi con un cabezazo que dejó sin chances al arquero Allison Becker.

Pero la alegría por la victoria histórica duró poco, porque mientras los hinchas festejaban y los futbolistas saltaban en el vestuario visitante del Maracaná, cantando por lo que habían conseguido, el director técnico le daba un baldazo de agua fría a los argentinos y ponía en duda su continuidad en el cargo.

"Una cosa importante que quiero decir: ahora quiero parar la pelota, hay muchas cosas para pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta. Está complicado seguir, seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Se lo diré al presidente, a los jugadores después. Esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien", dijo con desazón.

La sala de prensa se enmudeció. Nadie entendió qué había pasado. La Albiceleste todavía festeja su primer aniversario del título ganado en Qatar, marcha primera en el ranking FIFA, lidera las Eliminatorias Sudamericanas con puntaje casi perfecto y es la favorita para ganar la Copa América. Sin embargo, la declaración del DT terminó de generar preocupación en el seno de la AFA, en sus jugadores y en los hinchas argentinos.

Sin embargo, para que esto sucediese es porque tuvo que correr mucha agua bajo el puente, desde la coronación en el Estadio Lusail hasta su declaración en el Maracaná de Río. Estos temas ensuciaron un poco la relación Scaloni-Tapia que empezó con los tres meses que duró la negociación para la renovación del contrato del técnico por una cuestión económica.

Además, los gestos del presidente que no gustaron en el seno del plantel por el hecho de pasear el trofeo del mundial por todo el territorio argentino. También, una gira por Asia para disputar amistosos con rivales considerados de “poca monta” que no resultaron satisfactorios para Scaloni y compañía. A esto se le suma una deuda económica que AFA mantenía con el cuerpo técnico que ya fue cancelada hace un mes, y algunas filtraciones de información que salieron a la luz. Por último, un pedido que hizo el entrenador para renovar parte de la plantilla de jugadores con la intención de convocar caras nuevas de cara a la próxima Copa América, y dicho pedido no fue visto con buenos ojos.

A pesar de todo esto, Scaloni y Tapia se cruzaron en el último sorteo de la Copa en Miami y limaron asperezas.

El 2024 será la despedida de un campeón del mundo, Angel Di María, y habrá nuevas oportunidades para otros que sumaron pocos minutos hasta ahora.

Este año estará marcado por el retiro de Di María de la Selección. Después de la Copa América, será el punto final de un futbolista que las vivió todas y que termina con final feliz. "Es la Copa América y se termina, es lo último. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección. Ojalá se me dé", lanzó luego del último partido.

La derrota ante Uruguay en la Bombonera fue la despedida de las eliminatorias en su casa y frente a su gente. Ovacionado y muy querido, Di María se retiró del campo de juego con lágrimas en los ojos, sabiendo que no lo volverá a pisar teniendo puesta la celeste y blanca. Pero tal vez sí con la de Central, porque crecen las chances de que vuelva a Rosario en el segundo semestre.

El 2024 también será aprovechado por el cuerpo técnico para darle rodaje a jugadores que tuvieron muy pocos minutos en cancha. Con la salida de Di María, delanteros como Alejandro Garnacho o Nicolás González tendrían más oportunidades de juego. Pero también Nicolás Paz, por ejemplo, figura incipiente del Real Madrid que ya expresó su deseo de jugar por el país.