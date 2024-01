El nuevo presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, denunció que "(Marcelo) Tinelli y (Matías) Lammens fueron cómplices del vaciamiento" económico del club, cuyo pasivo estimó en un monto cercano a los 30 millones de dólares.



El dirigente encontró una situación financiera "alarmante", producto de una "administración fraudulenta", y se comprometió con "llevar a los responsables la justicia", tras los resultados que arroje la auditoría encargada por su gestión.



"Sabíamos que había deudas, que San Lorenzo estaba en una situación difícil, pero lo que encontramos fue peor de lo que pensábamos. Hoy tenemos inhibiciones, embargos, aguinaldos sin pagar, meses de sueldos atrasados con los empleados y tres meses de deuda con el plantel profesional y el cuerpo técnico", detalló en diálogo con SuperMitre Deportivo.



Moretti definió la realidad del club como "inaudita" y lo ejemplificó de forma elocuente: "El día de nuestra asunción (26 de diciembre) quisimos regalarle a (Paulo) Silas (ex futbolsita del club) una camiseta y no había. No dejaron nada, ni computadoras".



"Tinelli y Lammens fueron cómplices del vaciamiento en partes iguales y (Horacio) Arreceygor la dejó pasar, la tiró para adelante, no denunció nada. Trató de tirar la tierra debajo de la alfombra, que pase el que sigue y ahora estallan las bombas", graficó.



Lammens presidió el club entre 2012 y 2019, a finales de ese año Tinelli ganó las elecciones con más del 80% de los votos pero su gestión duró apenas meses por un pedido de licencia que derivó en su renuncia definitiva, con un club dirigencialmente acéfalo. En 2022, Arreceygor -vice del empresario y conductor de TV- se hizo cargo de la presidencia hasta completar el mandato.



"Generalmente los clubes grandes gastan de más de lo que tienen y a fin de año compensan con la venta de algún jugador. Eso no es sano e indudablemente Lammens y Tinelli han hecho de es una práctica inmoral. No se puede gastar todo el tiempo más plata de la que ingresa", cuestionó.



"Se han pedido créditos por millones de dólares que no se sabe para que lo hicieron. El club vendió por millones de dólares y no se construyó nada ni salió campeón en los últimos años. Le debemos a todo el mundo. La pregunta es '¿dónde está la plata?', por eso vamos a hacer una auditoría", denunció.



"Hubo una administración fraudulenta, por eso esto va a terminar indudablemente en la justicia. Ya contratamos un estudio jurídico vinculado al derecho administrativo para iniciar el proceso de la auditoría", adelantó.



Por último, Moretti reveló que San Lorenzo necesitaría "30 millones de dólares para quedar en cero" en sus cuentas y admitió que los nuevos dirigentes "ponen plata de sus bolsillos" para atender los compromisos más urgentes.



El club ya tiene cerrados al menos cinco refuerzos para el técnico Rubén Darío Insúa, pero todavía no pudo anunciarlos porque recibió una inhibición por falta de pago del ex futbolista de San Lorenzo Yeison Gordillo, a la vez que se especula que ingresará otro embargo del Monterrey de México por la falta de pago de la segunda cuota del pase del paraguayo Adam Bareiro.