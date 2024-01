La Multisectorial Rosario llevó ayer su rechazo y preocupación por los efectos del proyecto de ley ómnibus y el decretazo del gobierno de Javier Milei al Arzobispado de Rosario, donde fue recibida por el padre Emilio Cardarelli.

La Multisectorial está integrada por organizaciones sociales, políticas, sindicales, pymes y estudiantiles y fue una de las primeras en posicionarse en contra de las medidas del gobierno nacional. También promovió la manifestación en el Monumento a la Bandera en los días posteriores al anuncio del DNU por cadena nacional.

Walter Palombi, titular del Sindicato de Correos, recordó el rol que cumplió la iglesia junto a los trabajadores y la sociedad en la crisis de 2001 con la presencia de monseñor eduardo Mirás. Pidió el acompañamiento y la contención "para poder seguir hablando y generando la conciencia de que lo que está pasando en el país es grave, no solamente para el trabajo, sino para toda la ciudadanía".

Edgardo Arrieta, del sindicato de Dragado y Balizamiento habló del "avasallamiento de la constitución nacional y los derechos de todos los argentinos, porque acá no hablamos de un sector en particular, acá nos abarca a todos, tenemos más de 300 artículos de un decreto y no hay uno a favor de la gente, más la ley ómnibus, que lo único que hace es entregar a cuatro o cinco vivos las riquezas del país y hundirlo en la pobreza".

También participaron los concejales peronista Lisandro Cavatorta y María Fernanda Rey, los sindicatos de Municipales, Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, La Bancaria, Apyme, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita, la secretaría gremial del PJ Rosario, la organización estudiantil Alde y la Asociación de Jubilados, entre otros.

El padre Cardarelli sostuvo que la iglesia "desde lo espiritual, desde lo social, está presente y acompañando, sobre todo a los más vulnerables. La pastoral, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el 21 de diciembre, dio un comunicado justamente haciendo alusión a las dificultades del tiempo presente".