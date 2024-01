El inédito inicio de la paritaria docente provincial en la primera semana de enero dejó planteadas posiciones que representan intereses distintos de un lado y del otro. Por un lado, los gremios pidieron que antes de encarar las negociaciones por recomposición salarial de 2024, se garantice el cumplimiento de la cláusula gatillo de 2023, en relación a la inflación de diciembre, para marcar la base de las negociaciones de este año. El objetivo es "no perder poder adquisitivo", dijeron. Por su parte, el gobierno habló de que las futuras actualizaciones "deben ir con las posibilidades con las que cuenta la provincia” y puso sobre la mesa el ausentismo docente. Sobre esto último planteó que “más del 25% del total de la masa salarial de diciembre estuvo destinado a pagar reemplazos”. El titular de Educación, José Goity, dijo que el índice "crece cada año: el costo para el Estado es mayor, impacta negativamente en la economía y afecta a los aprendizajes de los estudiantes". El próximo encuentro será en la segunda quincena de enero.

La apertura de las negociaciones 2024 en la primera semana del año marca una diferencia en relación a años anteriores y tiene como objetivo "lograr los acuerdos para comenzar las clases el 26 de febrero y completar los 192 días de clases".

El avance de la inflación tras la asunción del presidente Javier Milei fue uno de los puntos clave. En ese sentido, los gremios docentes apuntaron a no perder poder adquisitivo. "No vamos a dar un paso atrás", dijo Rodrigo Alonso, referente de Amsafe. Por eso, antes de discutir porcentajes para este año, los sindicatos pidieron que se cumpla con el tramo final de la paritaria 2023, que contempla el pago de la cláusula de actualización, una vez conocida -a mediados de enero- la inflación acumulada 2023, como así también el pago del proporcional de los aumentos correspondiente al aguinaldo de diciembre.

"No estamos dispuestos a retroceder en nuestros derechos, vamos a defender la Caja de Jubilaciones, nuestras conquistas jubilatorias, recordando que desde Amsafe llevamos adelante una larga y dura pelea", sostuvieron desde el gremio. Además, indicaron que se acordaron comisiones técnicas paritarias para abordar salario y condiciones de trabajo.

Alonso agregó: "Estamos discutiendo en un contexto en el que es mentira que no hay plata. Está mal distribuida, hay una transferencia de recursos de la clase media a los sectores más concentrados de la economía". Y agregó que "se planteó discutir las condiciones de trabajo, se planteó el tema ausentismo, edificios escolares, necesidad de crear más cargos, formación docente, elementos para trabajo; actualizar partidas de comedores y copas de leche", entre otros puntos.

Por su parte, Martín Lucero, de los docentes particulares, explicó que si bien no hubo una propuesta de actualización salarial, sí se acordó el cumplimiento de la paritaria 2023 que representa el pago de la cláusula gatillo que actualiza el salario con la inflación de diciembre; y esperar la publicación del índice de inflación del IPEC. Esa será la base sobre la que se discutirán los aumentos de 2024.

“Es difícil poner índices de aumentos cuando se desconoce cuáles fueron los porcentajes del mes de diciembre, uno de los más altos de la última década", dijo Lucero. Además, sostuvo: "Vamos a trabajar con el gobierno para mejorar las condiciones de trabajo, que deben ser dignas y sanas. Un docente enfermo es una consecuencia de las condiciones en las que realiza su tarea. Valorar la educación es valorar la tarea del docente y la manera en que se desempeñan. Esto está por encima de analizar indicadores que nada dicen respecto a las ausencias”, dijo.

La provincia, en tanto, planteó que el encuentro estuvo lejos de ser "para la foto". En ese sentido, puso sobre la mesa el "elevado porcentaje de licencias y reemplazos que desde 2019 viene en crecimiento". Goity sostuvo al respecto: "Tenemos que trabajar para tener un Estado más eficiente. En diciembre de 2023, el 25,31% del total de la masa salarial estuvo destinado a pagar reemplazos”. Y agregó que "no sólo implica en esta crisis un mayor esfuerzo económico, sino que también afecta la continuidad pedagógica y los aprendizajes. Revisar esto no implica para los docentes ninguna pérdida de derechos, sólo es garantizar un Estado más eficiente y que los chicos puedan aprender mejor. El gobernador marcó la prioridad de que los estudiantes santafesinos estén en las escuelas aprendiendo. Estamos planteando la necesidad de ordenar un sistema que genera inequidades y que no administra eficientemente los recursos públicos. No podemos permitirnos un estado ineficiente y menos en un contexto de fuertes restricciones económicas”, dijo el responsable de la cartera educativa.

Goity analizó cómo se llegó a esta situación: “Debe quedar claro que la responsabilidad es del Estado que no cumple con la obligación de las carpetas médicas y que no controla las licencias. Vamos a empezar a revertir esta situación con trabajo y decisión”. El ministro también sostuvo que “el sistema no es funcional en términos normativos, por eso proponemos discutir junto a los gremios los criterios con los que se otorgan las licencias".

Sobre el contexto económico, Goity detalló algunos puntos. “La provincia cerró 2023 con un déficit que superará una masa salarial mensual; también las modificaciones en el impuesto a las ganancias mejoraron el salario de bolsillo de los docentes, pero ese beneficio está, en parte, siendo financiado por la Provincia, ya que se ve afectada negativamente en sus ingresos por coparticipación nacional, y además las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional podrían afectar distintas transferencias como el FONID y el programa “Hora 25”", dijo.

También señaló que "el Gobierno Provincial hizo un gran esfuerzo para abonar los aguinaldos antes de las fiestas y liquidar el sueldo de diciembre”, y recordó que “entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 los salarios crecieron un 30% más de lo que lo hicieron los recursos de la Provincia. Coincidimos en la importancia de la actualización de los salarios, pero esa actualización debe ir con las posibilidades con que cuenta la provincia”.

Finalmente sostuvo: “Queremos un sistema justo, sustentable, racional y ordenado, que reconozca el trabajo cotidiano en el aula de la gran mayoría de los docentes santafesinos. Vamos a poner la reglas claras para evitar las injusticias y los abusos. No podemos abordar una recomposición salarial seria y sostenible sin ordenar también el sistema”.

La reunión estuvo encabezada por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, que convocó a la mesa paritaria, y el ministro de Educación, José Goity. Ambos funcionarios recibieron, entre otros, a Rodrigo Alonso y Paulo Juncos, de Amsafe; Ernesto Cepeda, de AMET; Pedro Bayúgar y Martín Lucero, de Sadop; y Gilda Galucci y Germán Corazza, de UDA.